Chiny: Władze cenzurują doniesienia z objętego ścisłym lockdownem Szanghaju

Chińskie władze cenzurują doniesienia z pozostającego od ponad trzech tygodni w ścisłym lockdownie Szanghaju oraz wyrazy krytyki zamieszczane przez sfrustrowanych mieszkańców w sieciach społecznościowych – podał w sobotę dziennik „Wall Street Journal”.

Los około 25 milionów mieszkańców Szanghaju, od kilku tygodni zamkniętych w domach w ramach chińskiej strategii "zero Covid", znalazł się w centrum zainteresowania światowej prasy, ale w pozostałej części Chin łatwo odnieść wrażenie, że nic szczególnego się tam nie dzieje - pisze "WSJ".W trakcie lockdownu w Szanghaju, uznawanym za najbogatsze miasto Chin, pojawiły się liczne doniesienia o opóźnieniach w dostawie żywności, problemach z dostępem do pilnie potrzebnych lekarstw i opieki medycznej czy przymusowym przenoszeniu ludzi z dodatnimi wynikami testów na koronawirusa do masowych ośrodków kwarantanny, gdzie panują spartańskie warunki.Państwowe chińskie media pokazują natomiast lokalne władze rozdające paczki żywnościowe i zapewniające mieszkańcom dobre warunki bez większych niedociągnięć. Chwalą przy tym niezłomność szanghajczyków w obliczu trudności - zaznacza "WSJ".Większość krytyki wyrażanej w internecie przez sfrustrowanych mieszkańców jest blokowana przez cenzurę. W piątek z sieci usunięto na przykład bardzo popularny początkowo klip pt. "Głosy kwietnia", w którym zestawiono kilkanaście nagrań obrazujących bolączki życia w lockdownie i problemy organizacyjne.Na jednym z nagrań słychać kobietę, informującą, że w centrach kwarantanny nie ma miejsc. Na innym ktoś dziękuje pracownikom epidemicznym. Na kolejnym tłum mieszkańców jednego z osiedli skanduje: "Przyślijcie nam jedzenie!".Jeszcze inne nagranie to głos mężczyzny, który mówi: "Dziś myślę, że Covid-19 może nie zabić ludzi, ale ludzie mogą umrzeć z głodu". Pojawia się też wzmianka o głośnej sprawie psa rasy corgi, należącego do osoby wysłanej na kwarantannę i zabitego łopatą przez pracownika kontroli epidemicznej.Wcześniej z internetu usunięto między innymi reportaż portalu Caixin na temat zgonów pacjentów szpitala dla osób starszych, w którym część personelu zabrano na kwarantannę covidową. Rodziny zmarłych powiedziały agencji AP, że ich krewni zostali z tego powodu pozbawieni właściwej opieki. Zachodnie media informowały też m.in. o śmierci pielęgniarki, której po ataku astmy odmówiono leczenia w jej własnym szpitalu z powodu trwającej dezynfekcji.W ciągu doby w piątek w Szanghaju wykryto 23 370 zakażeń koronawirusem, o jedną trzecią więcej niż poprzedniego dnia. Łącznie od 1 marca w mieście odnotowano około 466 tys. infekcji, a 48 zakażonych osób zmarło. Nie wiadomo, jak długo lockdown będzie utrzymany; władze zapowiadały, że będzie obowiązywał aż do całkowitego wyeliminowania wirusa wśród populacji miasta.