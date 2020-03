Chiny: Władze lotnicze nakazały znaczne ograniczenie rejsów zagranicznych

Chiński urząd lotnictwa cywilnego (CAAC) nakazał w czwartek krajowym liniom lotniczym ograniczenie międzynarodowych połączeń z Chinami do zaledwie jednego w tygodniu na każdy kraj. O podobną redukcję liczby rejsów poproszono również linie zagraniczne.

Decyzja ma na celu powstrzymanie rosnącej liczby zakażeń koronawirusem przywlekanych do Chin, którym według oficjalnych danych udało się praktycznie wygasić epidemię wewnątrz kraju. W ostatnim tygodniu zdecydowana większość potwierdzanych w Chinach infekcji dotyczy osób powracających z zagranicy.

"W związku z potrzebą opanowania epidemii, CAAC może ogłosić przepisy, by dodatkowo zmniejszyć liczbę międzynarodowych lotów pasażerskich" - poinformował urząd w komunikacie. Jak zaznacza agencja Reutera, przed ogłoszeniem decyzji odwołanych zostało 80 proc. połączeń międzynarodowych. Dotychczas CAAC nie prosił chińskich linii o ograniczanie zagranicznych rejsów.

Poszczególne chińskie miasta zaostrzają również kontrole osób powracających lub przybywających z zagranicy. Od czwartkowego popołudnia każdy podróżny przyjeżdżający do Szanghaju spoza Chin będzie musiał przejść 14-dniową kwarantannę.

Do tej pory nakaz kwarantanny obowiązywał w Szanghaju w odniesieniu do osób przybywających z 24 krajów najbardziej dotkniętych pandemią. W Pekinie natomiast wszyscy podróżni spoza Chin kierowani są na obowiązkową kwarantannę w rządowych ośrodkach odosobnienia.

W około 90 proc. przypadków przywleczonych infekcji zakażeni to powracający do kraju obywatele Chin, a 40 proc. z nich to Chińczycy studiujący poza granicami ChRL - powiedział na konferencji prasowej wiceminister spraw zagranicznych Luo Zhaohui.

"Rozumiemy, że niektórzy studenci chcą wrócić do domów (…), ale w obecnych warunkach jeśli pozostaną, mogą uniknąć infekcji w czasie pospiesznej podróży do domu albo utknięcia w połowie drogi, gdy kraje, przez które jadą, zacieśnią kontrole graniczne" - dodał wiceminister.

Z Kantonu Andrzej Borowiak