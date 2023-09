Chiny: Władze nie zezwoliły żadnemu biskupowi na wyjazd do Mongolii na spotkanie z papieżem

Żaden z biskupów z Chin kontynentalnych nie otrzymał pozwolenia na podróż do Mongolii na spotkanie z papieżem Franciszkiem – poinformował w czwartek portal jezuickiego magazynu "America". Watykan podpisał z komunistycznymi władzami w 2018 r. pierwszą umowę o uznawaniu biskupów w ramach dążenia do poprawy stosunków z ChRL.

Jak podaje portal, chociaż władze w Pekinie zezwoliły samolotowi, którym podróżuje papież, na przelot nad chińską przestrzenią powietrzną, jednak nie pozwoliły żadnemu biskupowi ani katolikowi z Chin kontynentalnych na podróż do stolicy Mongolii na spotkanie z Franciszkiem.

"Zarządzenie wyraźnie wskazuje, że biskupi Chin kontynentalnych nie cieszą się taką samą swobodą, jaką mają obecnie biskupi w innych krajach, aby spotykać się z papieżem lub brać udział w wydarzeniach Kościoła powszechnego" - pisze "America".

Portal dowiedział się, że trzech biskupów z Hongkongu i Makau wraz z grupą wiernych przybyło do Ulan Bator.

Pekin i Stolica Apostolska zerwały stosunki dyplomatyczne w 1951 roku po dojściu komunistów do władzy w Chinach. Wśród wiernych i duchownych doszło do rozłamu na przynależących do oficjalnego, usankcjonowanego przez państwo Kościoła patriotycznego i podziemnego Kościoła lojalnego wobec papieża.

W 2018 roku ChRL i Watykan ogłosiły osiągnięcie pierwszego porozumienia. Na jego mocy nominacje biskupie mają być zatwierdzane przez obie strony. Watykan dotychczas oskarżał Chiny o kilkukrotne złamanie umowy.