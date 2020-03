Chiny: Władze ogłosiły zakaz wjazdu dla większości obcokrajowców

Od soboty do Chin nie będą wpuszczani obcokrajowcy posiadający ważne chińskie wizy i pozwolenia na pobyt – poinformowało w czwartek chińskie MSZ, określając tę decyzję jako tymczasowy środek na rzecz przeciwdziałania epidemii koronawirusa.

Zawieszone będą również programy ruchu bezwizowego, w tym możliwość pobytu turystycznego na wyspie Hajnan czy przyjazdu do niektórych chińskich miast na 24, 72 lub 144 godziny bez wizy.

Decyzja nie obejmuje natomiast dyplomatów, wizyt oficjalnych oraz posiadaczy wiz typu C, czyli członków załóg międzynarodowych rejsów lotniczych, pociągów i statków - wyjaśniono w komunikacie.

Obcokrajowcy planujący przyjazd do Chin, by zaangażować się w "konieczne działania handlowe, naukowe lub inne" albo "z powodu pilnych potrzeb humanitarnych" mogą wciąż aplikować o wizy w chińskich placówkach dyplomatycznych za granicą. Możliwość wjazdu na podstawie wiz wydanych po ogłoszeniu tego komunikatu nie będzie wstrzymana - napisano.

"Jest to tymczasowy środek, który strona chińska zmuszona była podjąć, biorąc pod uwagę epidemię i praktykę stosowaną przez wiele innych krajów (…) Strona chińska będzie dostosowywała powyższe środki w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej" - napisano w komunikacie.

Nie podano, do kiedy zakaz wjazdu będzie obowiązywał.

Według oficjalnych danych Chiny praktycznie wygasiły w kraju epidemię koronawirusa, która wybuchła pod koniec 2019 roku w chińskim mieście Wuhan. Zdecydowana większość potwierdzanych ostatnio infekcji w ChRL dotyczy osób, które przybywają z zagranicy. W 90 proc. takich przypadków, wykrytych do tej pory, zakażeni to wracający do kraju obywatele ChRL - powiedział w czwartek wiceminister spraw zagranicznych Luo Zhaohui.

Z Kantonu Andrzej Borowiak