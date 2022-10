Chiny: Władze opóźniły publikację wyników gospodarczych w czasie kluczowego zjazdu partii

Chiński urząd statystyczny opóźnił publikację wyników gospodarczych, w tym oczekiwanych we wtorek danych o wzroście PKB w III kwartale – podały w poniedziałek media, wiążąc to z trwającym w Pekinie XX zjazdem Komunistycznej Partii Chin (KPCh).

Opóźnienie uznawane jest za posunięcie wysoce niecodzienne. Pojawiają się spekulacje, że słabe wyniki gospodarcze mogłyby osłabić zaufanie do polityki przywódcy ChRL Xi Jinpinga - podała agencja Kyodo.

W drugim kwartale chińskie PKB wzrosło zaledwie o 0,4 proc., licząc rok do roku, co wynikało między innymi z surowych zasad polityki "zero covid" i wiosennego dwumiesięcznego lockdownu w Szanghaju, ważnego ośrodka handlowego i finansowego.

"Opóźnienie publikacji danych nie wynika ze słabego ożywienia gospodarczego, lecz z trwającego zjazdu, ponieważ władze chcą, aby media i społeczeństwo skupiły się na kluczowym przesłaniu tego dużego wydarzenia" - ocenił ekonomista z hongkońskiego oddziału firmy Jones Lang Lasalle.

Podczas poprzedniego zjazdu w 2017 roku dane gospodarcze za trzeci kwartał zostały jednak ogłoszone zgodnie z planem - przypomina agencja Reutera.

Według prognoz analityków ankietowanych przez Reutera PKB Chin wzrosło w III kwartale br. o 3,4 proc., podczas gdy gospodarka zaczęła odczuwać wpływ środków stymulacji wprowadzonych przez władze w ostatnich miesiącach.

Chiński urząd statystyczny nie podał nowej daty publikacji wyników.

W ubiegłym tygodniu chiński urząd celny opóźnił, bez podania powodów, publikację danych handlu zagranicznego za wrzesień. Według prognoz dane ukazałyby spadek tempa wzrostu eksportu i umiarkowane wyniki importu.

XX zjazd KPCh potrwa do 22 października i wyłoni nowy skład najważniejszych organów partii, która niepodzielnie rządzi Chinami. Oczekuje się, że numerem jeden w partii pozostanie Xi.

Z Pekinu Andrzej Borowiak