Chiny: Władze po trzech latach znoszą restrykcje covidowe w ruchu lotniczym

8 stycznia zniesione zostaną ograniczenia dotyczące liczby i zapełnienia międzynarodowych lotów do Chin, które obowiązywały przez prawie trzy lata z powodu pandemii Covid-19 – ogłosił w środę wieczorem chiński urząd ds. lotnictwa cywilnego (CAAC).

Zniesienie restrykcji dotyczących rejsów lotniczych, to kolejny element odchodzenia od surowej polityki "zero covid", w ramach której chińskie władze dążyły do całkowitej eliminacji koronawirusa. Wcześniej w tym tygodniu Pekin ogłosił, że osoby przybywające z zagranicy nie będą już musiały przechodzić kwarantanny.

Od 8 stycznia chińskie i zagraniczne linie lotnicze będą prowadzić planowe rejsy zgodnie z dwustronnymi porozumieniami, a wprowadzone z powodu Covid-19 limity na liczbę lotów przestaną obowiązywać - przekazała państwowa agencja prasowa Xinhua, cytując okólnik CAAC.

Władze nie będą już określały niektórych lotów jako rejsy "wysokiego ryzyka", ani ograniczały zapełnienia samolotów do 75 proc. - dodała chińska agencja.

Według CAAC Chiny będą stopniowo przyjmowały wnioski dotyczące międzynarodowych lotów czarterowych od krajowych i zagranicznych linii lotniczych, by do lata lub jesieni 2023 roku w pełni przywrócić procedury sprzed pandemii.

Dotychczasowe zasady kwarantanny, badania i "zarządzania zamkniętego" w odniesieniu do załóg rejsów i personelu lotnisk zostaną zniesione, a władze będą podejmowały wysiłki na rzecz popularyzacji użycia maseczek ochronnych przez pasażerów - podała Xinhua.

Od marca 2020 roku granice Chin były w praktyce zamknięte dla większości cudzoziemców, a powracający Chińczycy i obcokrajowcy, którym zezwolono na przyjazd, musieli przechodzić kwarantannę w wyznaczonych przez władze ośrodkach. Władze uzasadniały to koniecznością ochrony przed przywleczeniem koronawirusa do kraju.

Pekin nagle odszedł w grudniu od stosowanej przez prawie trzy lata polityki "zero covid" i zniósł większość restrykcji. Obecnie wariant koronawirusa Omikron szerzy się w kraju na olbrzymią skalę praktycznie bez żadnej kontroli, a władze zrezygnowały z podawania codziennych bilansów zakażeń. Niektóre kraje, w tym USA, Japonia i Włochy, ogłosiły obowiązkowe testy na Covid-19 dla podróżnych z Chin.

