Chiny: Władze unieważniły komunikat o możliwości wyjazdu z Wuhanu

Władze objętego kwarantanną Wuhanu w środkowych Chinach, gdzie znajduje się ognisko epidemii koronawirusa, unieważniły w poniedziałek wydany kilka godzin wcześniej komunikat, w którym informowano o możliwości warunkowego wyjazdu niektórych osób z miasta.

Komunikat został wydany bez odpowiedniej autoryzacji i jest nieważny - napisano w nowym obwieszczeniu wuhańskiego organu nadzorującego walkę z epidemią, opublikowanym na oficjalnym kanale społecznościowym miejskich władz.

Odpowiedzialny za ogłoszenie personel został surowo skrytykowany - dodano. Zapewniono, że władze Wuhanu sumiennie przestrzegają zaleceń przywódcy ChRL Xi Jinpinga dotyczących kontroli epidemiologicznej.

We wcześniejszym, unieważnionym komunikacie, wspomniano o możliwości opuszczenia miasta przez niektóre zdrowe osoby. Miałoby to dotyczyć osób, które mają ważne powody do wyjazdu oraz uwięzionych w Wuhanie przybyszów spoza miasta.

11-milionowy Wuhan od 23 stycznia objęty jest kwarantanną i praktycznie odcięty od świata. Władze wprowadziły te surowe środki, by zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się groźnego koronawirusa po kraju.

Xi podkreślił w niedzielę, że walka z wirusem przyniosła poprawę w wielu sferach, ale przestrzegł urzędników, aby wciąż przywiązywali wagę do przeciwdziałania epidemii. Zaapelował przy tym o wysiłki na rzecz zmniejszenia wpływu wirusa na gospodarkę.

Rejony o niskim ryzyku zakażeń powinny skupić się na wznowieniu działalności gospodarczej, obszary o średnim ryzyku powinny wracać do pracy w uporządkowany sposób, natomiast priorytetem regionów o wysokim ryzyku pozostaje kontrola epidemii - powiedział Xi.

Z Kantonu Andrzej Borowiak