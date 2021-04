Chiny: Władze walczą z nielegalnym hazardem, który wyciąga z kraju 150 mld dolarów rocznie

Chińskie władze walczą z hazardem internetowym i próbują powstrzymywać obywateli przed graniem w kasynach za granicą. Według urzędników z powodu hazardu z kraju wypływa co roku ponad bilion juanów (153 mld USD), a prasa opisuje przypadki osób, którym uzależnienie od gier zniszczyło życie.

Właściciel hurtowni warzyw Huang Chunhao przegrał w kasynach internetowych dwa miliony juanów (290 tys. dolarów). By spłacić długi, musiał sprzedać rodzinny dom na wsi. Według byłej żony, która rozwiodła się z nim z powodu jego uzależnienia, Huang wpadł do "studni bez dna".

Wciągnęło go do niej jedno z kasyn internetowych działających na Filipinach. Wiele takich platform otwierają za granicą Chińczycy, często prowadzą je zorganizowane grupy przestępcze. Ich oferta skierowana jest głównie do Chińczyków mieszkających w Chinach. Chińskie władze starają się walczyć z tym procederem we współpracy z organami ścigania w poszczególnych krajach.

W związku z hazardem co roku z Chin wypływa kapitał szacowany na co najmniej bilion juanów (153 mld dolarów) - oceniał w ubiegłym roku dyrektor generalny wydziału współpracy międzynarodowej chińskiego ministerstwa bezpieczeństwa publicznego Liao Jinrong.

Według portalu Caixin w Chinach działają całe siatki przestępcze zajmujące się przelewaniem pieniędzy od graczy w kraju do działających za granicą kasyn internetowych. By ominąć kontrole, posługują się między innymi kontami bankowymi podstawionych osób, platformami sprzedaży internetowej i płatności mobilnych oraz kryptowalutami.

Hurtownik Huang stara się wyjść z nałogu. Pomaga mu w tym Si Guoqi, który prowadzi w Szanghaju - jak twierdził w rozmowie z agencją AFP - pierwszy w kraju ośrodek odwykowy przeznaczony wyłącznie dla osób uzależnionych od hazardu.

Si nazywa hazard internetowy "wirusem". "Jeśli uruchomi twoją chciwość, nie możesz się oderwać" - dodaje były właściciel salonu fryzjerskiego, którego rodzina niemal rozpadła się z powodu nałogu hazardowego jego żony, która obsesyjnie grała na pieniądze w madżonga.

Jedynym miejscem w Chinach, gdzie kasyna działają legalnie, jest Makau - była portugalska kolonia, przyłączona do ChRL w 1999 roku. Zamiłowanie Chińczyków do hazardu i wzrost ich zamożności w ostatnich dekadach sprawił, że branża kasyn rozrosła się tam do rozmiarów wielokrotnie większych niż w Las Vegas.

Pekin od dawna zdaje sobie sprawę, że hazard w Makau nie tylko przyczynia się do wycieku kapitału z Chin kontynentalnych, ale jest też wygodnym kanałem wyprowadzania z kraju nielegalnie zdobytych fortun i prania brudnych pieniędzy. Dlatego w ostatnich latach coraz uważniej patrzył na ręce operatorom wycieczek hazardowych i największym graczom, szczególnie tym z aparatu urzędniczego i partyjnego.

Chińczycy zaczęli jednak na masową skalę budować kasyna w mniej rozwiniętych krajach Azji, gdzie nie dosięga wzrok Pekinu. W Kambodży chińscy inwestorzy zmienili popularne wśród zachodnich turystów, senne nadmorskie miasteczko Sihanoukville w hałaśliwą, oświetloną neonami i zastawioną piętrowymi blokami jaskinię hazardu dla Chińczyków.

Wraz z kasynami do miasteczka przybyły zorganizowane grupy przestępcze, nasiliły się problemy prostytucji i narkomanii, zapanowała atmosfera bezprawia. Miejscowa prasa regularnie donosiła o strzelaninach, zabójstwach i porwaniach wśród chińskiej społeczności. Przełożyło się to na wzrost nastrojów antychińskich wśród Kambodżan, co z kolei może być powodem do niepokoju dla Pekinu.

By walczyć z tym procederem, chińskie władze wprowadziły do kodeksu karnego przestępstwo "uruchamiania lub prowadzenia kasyn za granicą". W ramach zmian, które weszły w życie 1 marca, zakazano też "organizowania i nakłaniania" Chińczyków do zagranicznych wyjazdów w celu uprawiania hazardu.

Ministerstwo kultury i turystyki opracowało również "czarną listę" miejsc, do których Chińczycy jeżdżą, by grać w kasynach. Lista nie została podana do wiadomości publicznej, ale według branżowej prasy ma zakazywać lub ograniczać podróże do ośrodków hazardowych, w których "osobiste bezpieczeństwo i własność obywateli Chin są zagrożone".

Była żona Huanga, Zhao Jing, pomaga mu w walce z uzależnieniem. W ośrodku odwykowym powziął on postanowienie, że spłaci długi w ciągu roku i ponownie się ożeni.

Z Kantonu Andrzej Borowiak