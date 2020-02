Chiny: Władze Wuhanu: zdrowi mogą wyjeżdżać z miasta tylko w ważnych sprawach

Władze chińskiego miasta Wuhan, będącego centrum epidemii koronawirusa, poinformowały w poniedziałek, że pozwolą zdrowym osobom stamtąd wyjechać tylko w bardzo ważnych sprawach. Władze przekazały taki komunikat na swoim koncie w serwisie WeChat - podał Reuters.

Więcej szczegółów na razie nie przekazano.

Koronawirus, który wykryto w grudniu w mieście Wuhan, stolicy prowincji Hubei w środkowych Chinach, może wywoływać groźne dla życia ostre zapalenie płuc Covid-19.

Do tej pory w Chinach kontynentalnych odnotowano 77 150 zakażeń koronawirusem, w tym 2 592 przypadki śmiertelne.

Poza Chinami kontynentalnymi odnotowano dotąd 27 zgonów - 8 w Iranie, 7 w Korei Płd., 4 w Japonii, 3 we Włoszech, 2 w Hongkongu, po jednym na Filipinach, na Tajwanie, i we Francji - podała agencja Associated Press w swoim najnowszym bilansie, powołując się na chińską państwową komisję zdrowia.