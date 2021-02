Chiny: Władze zatwierdziły do powszechnego użycia szczepionkę firmy Sinovac Biotech

Chińska firma Sinovac Biotech poinformowała w sobotę, że urząd produktów medycznych formalnie zatwierdził do powszechnego użytku jej szczepionkę przeciwko Covid-19. To już drugi taki preparat zatwierdzony do użycia powszechnego w ChRL po szczepionce firmy Sinopharm.

Przed zatwierdzeniem obie szczepionki były już podawane w ramach chińskiego programu szczepień, skierowanego głównie do kluczowych grup uznanych za narażone na większe ryzyko ekspozycji na wirusa - informuje agencja Reutera.

Indonezja, Turcja, Brazylia, Chile, Kolumbia, Urugwaj i Laos wydały pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w trybie nagłym szczepionki CoronaVac opracowanej przez Sinovac Life Sciences - podała firma Sinovac w komunikacie prasowym.

W trzeciej, ostatniej fazie prób klinicznych są obecnie trzy chińskie prototypy szczepionek przeciw koronawirusowi. Dwie z nich opracowała Chińska Narodowa Grupa Biotechnologiczna (CNBG), a jedną firma CanSino Biologics.

Część z tych specyfików została już w Chinach wykorzystana do zaszczepienia setek tysięcy osób, wykonujących kluczowe zawody lub będących w grupach wysokiego ryzyka, mimo że bezpieczeństwo i skuteczność preparatów nie została jeszcze w pełni potwierdzona w próbach klinicznych trzeciej fazy.

Szczepionka państwowej grupy farmaceutycznej Sinopharm została zatwierdzona przez chiński Państwowy Urząd Produktów Medycznych 31 grudnia ub.r.