Chiny: Władze zatwierdziły szczepionkę przeciwko Covid-19 dla trzyletnich dzieci

Władze Chin zatwierdziły szczepionkę przeciw Covid-19 rodzimej firmy Sinovac do kryzysowego użycia wśród dzieci w wieku 3-17 lat – potwierdził we wtorek producent preparatu. To pierwszy kraj, który zezwolił na szczepienie tak młodych osób.

Dyrektor Sinovacu Yin Weidong mówił w piątek państwowej chińskiej telewizji CCTV, że firma przeprowadziła próby kliniczne z udziałem dzieci, a testy wykazały, że dla osób w wieku 3-17 lat preparat jest równie bezpieczny, jak dla dorosłych.

Choć niektóre inne państwa zatwierdziły szczepionki dla osób niepełnoletnich, nigdzie dolnej granicy wiekowej nie ustalono jeszcze tak nisko - podkreśla hongkoński dziennik "South China Morning Post".

Obecnie nie jest jasne, kiedy dzieci w Chinach zaczną przyjmować zastrzyki Sinovacu. Zgodnie z planem władz do końca czerwca w pełni zaszczepionych ma zostać 560 mln spośród ok. 1,4 mld mieszkańców kraju.

Preparat Sinovacu jest jedną z kilku rodzimych szczepionek stosowanych na szeroką skalę w Chinach kontynentalnych. Miliony dawek tego specyfiku trafiły również za granicę, a w ubiegłym tygodniu uzyskał on kryzysową aprobatę Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Wcześniej zielone światło od WHO dostała szczepionka pekińskich zakładów firmy Sinopharm.

Z Kantonu Andrzej Borowiak