Chiny: Władze: zespół WHO badający źródła Covid-19 przyjedzie do ChRL 14 stycznia

Międzynarodowy zespół ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), odpowiedzialny za badanie źródeł pandemii Covid-19, przybędzie do Chin 14 stycznia – poinformowała w poniedziałek chińska państwowa komisja zdrowia. Nie podano programu wizyty.

Pierwotnie kilkunastoosobowy zespół WHO miał udać się do Chin na początku stycznia, by przeanalizować pierwsze wykryte przypadki zakażeń koronawirusem. Wizyta opóźniła się jednak z powodu braku zezwolenia władz w Pekinie, co chińskie MSZ określiło jako nieporozumienie.

Pierwsze przypadki Covid-19 wykryto pod koniec 2019 roku w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Władze ChRL były krytykowane za działania w początkowej fazie kryzysu, w tym próby ukrycia epidemii i karanie osób, które usiłowały ostrzegać przed szerzącym się wirusem.

Władze USA wzywały do przeprowadzenia pod kierunkiem WHO przejrzystego dochodzenia w sprawie pochodzenia koronawirusa i krytykowały uzgodnione warunki, zgodnie z którymi wstępne czynności badawcze wykonali naukowcy chińscy - podała agencja Reutera.

Chińscy urzędnicy promują narrację, zgodnie z którą Covid-19 zdiagnozowano po raz pierwszy w Wuhanie, ale sam wirus niekoniecznie pochodzi z tego miasta. Chińskie MSZ oceniało, że istnieje "coraz więcej badań" wskazujących, że patogen był wcześniej obecny w innych miejscach świata.

Państwowe chińskie media nagłaśniały natomiast przypadki zakażeń, do których doszło rzekomo w wyniku kontaktu z zainfekowaną mrożoną żywnością. Sugerowały przy tym, że pierwsze wykryte ognisko pandemii w Wuhanie również mogło być wywołane przez mrożonki sprowadzane z zagranicy.

Największa fala zakażeń koronawirusem minęła w Chinach kontynentalnych w marcu 2020 roku, ale od tamtej pory w kraju pojawiały się mniejsze ogniska pandemii. Władze stanowczo na nie reagowały, wprowadzając lokalne restrykcje i organizując masowe testy przesiewowe.

W poniedziałek państwowa komisja zdrowia zgłosiła 103 nowe zachorowania na Covid-19, w tym 85 przypadków lokalnych. 82 z nich zdiagnozowano w otaczającej Pekin prowincji Hebei, gdzie pojawiło się nowe ognisko choroby. W Chinach wykryto również 76 nowych bezobjawowych zakażeń koronawirusem, które nie są tam zaliczane do "potwierdzonych przypadków Covid-19".

Z Kantonu Andrzej Borowiak