Chiny wpadły we własne sidła. Odpuszczą, czy będą walczyć o zachowanie twarzy?

Kwestia warunków spłaty chińskich pożyczek dla krajów rozwijających się staje się coraz bardziej paląca. Kolejne państwa znajdują się na granicy niewypłacalności, a Pekin stanął w obliczu najpoważniejszego testu w historii swoich pożyczek zagranicznych.

Chińskie pożyczki dla krajów rozwijających się zaczęły gwałtownie rosnąć po roku 2013, kiedy przewodniczący Xi Jinping ogłosił swój sztandarowy projekt Inicjatywy Pasa i Szlaku (BRI). Wiele państw zdecydowało się skorzystać z oferty Pekinu.

Chińska oferta zdawała się odpowiadać żywotnym potrzebom w zakresie infrastruktury, a pieniądze można było łatwiej uzyskać niż od Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego czy państw i instytucji finansowych Zachodu.

Teraz okazuje się, że oferta miała wysoką cenę. Najnowszą odsłoną tego dramatu są rozmowy wokół długu Sri Lanki. Kraj w ubiegłym roku ogłosił bankructwo, a protesty społeczne spowodowały upadek rządu. Zmusiły też do ucieczki z kraju prezydenta Gotabayę Radżapaksę, mającego opinię bardziej prochińskiego niż konkurenci.

Pekin z premedytacją uprawia "dyplomację pułapki zadłużenia"

Głównym problemem jest wyjątkowa skrytość chińskich banków państwowych. Nie wiadomo, ile i na jakich warunkach pożyczają. Do tego oprocentowania często są wyższe niż u tradycyjnych pożyczkodawców, wynosząc nawet ok. 7 proc. w skali roku.

Gdy w ubiegłym roku Zambia ogłosiła bankructwo, to okazało się, że jej długi u Chin wynoszą 6,6 mld dolarów, co stanowi około trzeciej części całego zadłużenia zagranicznego. Kraj w niewypłacalność wpędziły między innymi warunki spłaty narzucone przez Pekin.

Lista państw zadłużonych w Chinach i zagrożonych niewypłacalnością jest długa. Na jej czele znajdują się Pakistan, Kenia, Laos, Mongolia, Kirgistan, Tadżykistan i Argentyna. Już w r. 2017 w mediach pojawił się termin "dyplomacji pułapki zadłużenia". Pekin miał z premedytacją działać tak, by wpędzać kraje rozwijające się w długi i zyskiwać tym samym potężny środek nacisku na ich politykę.

Jak jednak wykazali Lee Jones i Shahar Hameiri z brytyjskiego think tanku Chatham House, Chiny nie działały w myśl jakiegoś skrytego planu. Była to raczej suma indywidualnych projektów i decyzji. Nie oznacza to jednak, że rzeczywistość jest dużo lepsza. Wraz z zainicjowaniem Nowego Jedwabnego Szlaku chińskie firmy rzuciły się oferować projekty infrastrukturalne na globalnym Południu, a państwowe banki bardzo chętnie te inicjatywy finansowały. Cała ta działalność była bardzo chaotyczna i przede wszystkim służyła interesom chińskich przedsiębiorstw państwowych i lokalnych przywódców, a nie państw jako takich, a nawet samej ChRL.

Chińska szczodrość okazała się mocno kłopotliwa

Według brytyjskiego The Economist w latach 2010-17 skumulowana wartość chińskich pożyczek zagranicznych wzrosła z 390 mld USD do 1,5 bln USD. Szybko jednak ta hojność zaczęła bardziej szkodzić wizerunkowi Chin niż pomagać. Większość kontraktów finansowanych z chińskich kredytów była realizowana przez chińskie firmy, efekty końcowe odbiegały od gwarantowanych w umowach, a całości towarzyszyły liczne skandale korupcyjne.

Przykładu dostarcza Ekwador. Zbudowana przez Chińczyków hydroelektrownia została zamknięta, gdy w tamie pojawiły się pęknięcia, a zaangażowanemu w projekt byłemu prezydentowi Lenínowi Moreno postawiono wiosną tego roku zarzuty korupcyjne.

Już w latach 2018-2019 władze ChRL podjęły działania w celu ukrócenia radosnego kredytowania nierozsądnych projektów. Według think tanku American Enterprise Institute średnia wartość chińskich projektów budowlanych realizowanych za granicą zmalała z 526 mln dolarów w latach 2012-17 do 423 mln w okresie 2018-22. Uniwersytet Bostoński dodaje do tego znaczące zmniejszenie się powierzchni takich inwestycji: ze średnio 90 km² w latach 2013-17 do 16 km² w latach 2018-21.

Proces przyspieszył wraz z pandemią. Od tamtej pory daje się zauważyć większą kontrolę nad uruchamianymi projektami i ich finansowaniem. Środki są teraz kierowane w sektory istotne z punktu widzenia chińskiej gospodarki, przede wszystkim w wydobycie metali ważnych w elektromobilności, takich jak miedź, lit i kobalt. Daje się również zauważyć ostrożniejsze dobieranie kredytobiorców.

Kłopoty dłużników stały się problemem Chin. Próby rozwiązania problemu

Niewypłacalność dłużników stała się też wyzwaniem dla chińskich banków państwowych, które i tak muszą zmagać się z krajowymi problemami ze spowolnieniem gospodarczym i ciągłymi kłopotami w sektorze nieruchomości na czele. Jednak i tutaj działania Pekinu są chaotyczne i nieskoordynowane.

Według raportu opracowanego przez Bank Światowy, Harvard Kennedy School, AidData i Kiel Institute for the World Economy, w latach 2008-21 Chiny wydały 240 mld dolarów na ratowanie zadłużonych u nich 22 krajów rozwijających się. Działania te miały jednak na celu w pierwszym rzędzie pomoc własnemu sektorowi bankowemu i najczęściej przybierały formę nowych pożyczek. Nie zawsze służy to nawet chińskim bankom, a umorzenie części długu rzadko kiedy wchodzi w grę. Problemy dłużników pogłębiła oczywiście pandemia, a metody stosowane przez Pekin budzą poważne zastrzeżenia.

Współautor wspomnianego raportu, Brad Parks z laboratorium AidData, od 2011 r. na zlecenie Banku Światowego wyszukuje dane na temat kredytów udzielanych przez Chiny. Jest to żmudna praca, gdyż większość pożyczek pojawia się w oficjalnych dokumentach dopiero, gdy sprawy zaczynają się komplikować. Tak było chociażby z szybką koleją w Indonezji. Dane o finansowaniu projektu zaczęły pojawiać się dopiero po tym, jak rząd w Dżakarcie dwukrotnie ratował całe przedsięwzięcie.

Najbardziej niepokojący okazał się jednak wzór dotyczący spłat długów. Umowy kredytowe zawierają tajne klauzule zobowiązujące kraje-kredytobiorców do deponowania dolarów lub innych walut obcych na niejawnych rachunkach depozytowych, które Chiny mogą zająć w przypadku zaległości w spłacaniu odsetek. W rezultacie Pekin ma możliwość wskakiwania na początek kolejki wierzycieli, bez wiedzy pozostałych kredytodawców, jednocześnie destabilizując finanse kredytobiorców. Do tego ChRL preferuje dwustronne negocjacje, dające im przewagę nad dłużnikami.

To zasadnicze naruszenie dotychczasowych reguł. Do tej pory na spotkaniach wierzycieli grano w otwarte karty, ujawniano warunki poszczególnych pożyczek i ich spłaty. Tym sposobem można było tak renegocjować warunki i restrukturyzować długi, by straty rozkładały się równomiernie. Chiny nie chcą jednak przestrzegać tych zasad i oskarżają Zachód o działanie na ich szkodę. Zachodni wierzyciele natomiast nie zgadzają się na sytuację, w której Pekin dostaje preferencyjne warunki co do kolejności zaspokajania ich roszczeń. Tak było w przypadku Zambii, gdzie właśnie chińskie działania doprowadziły najpierw do bankructwa kraju, a następnie utknięcia negocjacji w martwym punkcie.

Test w Kolombo. Sri Lanka pokazuje, jak Chiny podchodzą do dłużników

Najnowsza odsłona tych przepychanek dotyczy Sri Lanki. Problemy, z jakimi boryka się Kolombo, to najbardziej znany przykład, czym mogą się skończyć nierozważne inwestycje. Ich symbolem jest port w Hambantocie. Projekt rozpoczął się z lankijskiej inicjatywy, jako element zainicjowanej jeszcze w 2006 r. strategii rozwoju. Początkowo równe udziały miały posiadać rząd w Kolombo i chiński państwowy koncern CMPH. Jednak w 2017 r. Sri Lanka okazała się niezdolna do spłaty zadłużenia w chińskich bankach. Po trudnych negocjacjach CMPH przejęło 70 proc. udziałów w projekcie, a następnie wzięło w dzierżawę na 99 lat cały port i otaczającą go specjalną strefą ekonomiczną. W zamian za to Pekin miał anulować miliard dolarów długu.

Był to dopiero początek problemów. Ówczesny prezydent Mahinda Radżapaksa chciał za chińskie pieniądze wzmocnić pozycję i władzę swojej rodziny. Oprócz portu w Hambantocie w regionach będących zapleczem klanu Radżapaksa powstały: centrum konferencyjne, stadion do krykieta i międzynarodowe lotnisko w Mattali. To ostatnie stało się symbolem nietrafionych inwestycji. Zbudowane w słabo zaludnionym regionie generuje bardzo mały ruch, a według relacji mieszkańców na pasie startowym widziano przechadzające się słonie.

Trudności w spłacaniu nie tylko chińskich długów o łącznej wartości ponad 80 mld dolarów, wysokie ceny paliw i nawozów oraz gwałtowne osłabienie lokalnej waluty do dolara doprowadziły razem do zapaści finansowej i w końcu bankructwa państwa. W lipcu ubiegłego roku masowe protesty zmusiły do ustąpienia i ucieczki prezydenta Gotabayę Radżapaksę, młodszego brata Mahindy. Ten ostatni był podówczas był premierem. Nowy prezydent Ranil Wickremesinghe powołał rząd, w którym objął tekę ministra finansów i przystąpił do negocjacji z zagranicznymi wierzycielami.

Oczywiście Chiny odmówiły udziału w wielostronnych rozmowach, oferując w zamian dwuletnie moratorium na spłatę części długu i wsparcie w negocjacjach z Bankiem Światowym. Wywołało to ostrą krytykę USA i pozostałych wierzycieli, w tym Indii, Japonii i Francji. Takie nagłośnienie sprawy pozwoliło Kolombo przyjąć twardszą postawę wobec Pekinu. Gdy na początku maja br. ruszyła kolejna runda rozmów, prezydent Wickremesinghe skrytykował postawę ChRL i zapowiedział, że nie będzie żadnych osobnych porozumień, dających przewagę któremuś z wierzycieli. Jednocześnie podkreślił nadzieję na dołączenie Chin do wspólnego formatu.

Pekin stanął więc w obliczu najpoważniejszego testu w historii swoich pożyczek zagranicznych. Po raz pierwszy musi mierzyć się z nagłaśnianą w mediach skoordynowaną presją innych wierzycieli i dłużnika. To z jednej strony dobra okazja do zmian we własnej polityce. Jednak KPCh bardzo często już demonstrowała, że ważniejsze dla niej są polityka wewnętrzna i zachowanie twarzy. Jak będzie tym razem? Presja rośnie, bowiem prezydent Wickremesinghe i pozostali wierzyciele chcieliby zakończyć rozmowy nad restrukturyzacją lankijskiego długu już we wrześniu.

