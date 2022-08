Chiny wystrzeliły satelitę komunikacji kwantowej

Chiny przez ostatnią dekadę sukcesywnie rozwijają swe zdolności w komunikacji kwantowej. Obecnie z powodzeniem umieściły satelitę, który stanowi kolejny krok na drodze do szerszego wykorzystania technologii pozwalającej na bezpieczną transmisję danych.

27 lipca br. z Jiuquan Satellite Launch Center w prowincji Gansu w zachodnich Chinach wystartowała pierwsza zasilana na paliwo stałe chińska rakieta nośna Lijian 1. Wyniosła na orbitę okołoziemską 6 satelitów - w celu rozgałęzionych badań nad rozwojem technologii kosmicznej. Jeden z satelitów ma np. pomóc w wykrywaniu gęstości atmosferycznej.

Satelita, czyli krok do przełomu

Największą uwagę zwraca jednak satelita Jinan 1, który ma stanowić krok w rozwoju komunikacji kwantowej. To drugi tego typu obiekt wysłany przez Chiny (po satelicie Mozi w 2016 r.).

W 2017 r. dzięki satelicie opracowanemu wspólnie prze Chińczyków i specjalistów z Uniwersytetu Wiedeńskiego udało im się po raz pierwszy przesłać fotony w stanie splątanym z przestrzeni kosmicznej do stacji naziemnej oddalonej o 1203 km, co stanowiło nowy rekord w tej dziedzinie. A na przełomie 2019 i 2020 r. zespół naukowców z University of Science and Technology of China dokonał transmisji danych między Jinan w północno-wschodniej części kraju a Szanghajem. W tym przypadku użyto stacji mobilnej, satelity Mozi i stacji naziemnej.

Bezpieczne kontakty

Warto zauważyć, że budowa stacji mobilnej była de facto odpowiedzią na prośby państwowych podmiotów, które jako pierwsze chciały skorzystać z komunikacji gwarantującej duże bezpieczeństwo transmisji danych. Dziś takie instytucje jak Industrial and Commercial Bank of China czy Ludowy Bank Chin korzystają już z kwantowej komunikacji.

Kiedy trwały eksperymenty ze stacjami mobilnymi, na orbitę wysłano najbardziej zaawansowanego technicznie chińskiego satelitę telekomunikacyjnego Shijian 20; ma on moduł pozwalający na eksperymenty z komunikacji kwantowej.

Jak podała Sun Xiaojie, inżynier z Centrum Badań Inżynierii Kwantowej w China Aerospace Science and Technology Corporation, w maju 2020 r. miał zostać przeprowadzony kolejny test; cel - przesłanie informacji z satelity oddalonego aż o 36 tys. km od powierzchni Ziemi. Eksperyment jednak przerwano z powodu zbyt bliskiej odległości jednego z amerykańskich satelitów.

Pekin przed Waszyngtonem

Najnowszy satelita Jinan 1 ma masę niecałych 100 kg (blisko 6 x mniej niż Mozi); jest dziełem naukowców z Chińskie Akademii Nauk. Jego obecność na orbicie pozwoli zwiększyć liczbę podmiotów korzystających z komunikacji kwantowej i stanowi kolejny krok na drodze do stworzenia kwantowego internetu.

Zdaniem Toma Stefanicka z The Brookings Institution poziom zaawansowania chińskich badań w tej dziedzinie przewyższa badania w USA. Tyle że Stany Zjednoczone posiadają możliwości współpracy w tej mierze ze swoimi sojusznikami z Europy i Azji Wschodniej, co oznacza, że obecny stan rzeczy może ulec zmianie.

