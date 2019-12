Chiny: Wystrzelono chińsko-brazylijskiego satelitę do obserwacji Ziemi

Z prowincji Shanxi w północnych Chinach wystrzelono w piątek satelitę, opracowanego w ramach współpracy chińsko-brazylijskiej, który ma między innymi pomóc monitorować lasy amazońskie i zmiany środowiska w Brazylii – podała państwowa agencja prasowa Xinhua.

Jest to szósty satelita opracowany w ramach chińsko-brazylijskiego programu rozwoju satelitów do obserwacji zasobów ziemskich (CBERS). Są one zaprojektowane do obserwacji Ziemi z orbity w celach cywilnych.

Według Xinhua satelita, określany jako CBERS-4A, pomoże brazylijskiemu rządowi monitorować lasy deszczowe Amazonii i zmiany środowiska naturalnego w kraju.

CBERS-4A został opracowany wspólnie przez brazylijski Narodowy Instytut Badań Kosmicznych (INPE) i Chińską Akademię Technologii Kosmicznej (CAST). Wystrzelono go na rakiecie Długi Marsz-4B (Chang Zheng 4B).

Wcześniej rakiety tego typu wyniosły na orbitę osiem innych satelitów, w tym mikrosatelitę teledetekcyjnego podarowanego Etiopii - przekazała Xinhua.

Eksperci cytowani w listopadzie przez chińskie media oceniali program CBERS jako wzór dla współpracy między krajami BRICS. Poza Chinami i Brazylią do grupy tej należą: Rosja, Indie i Republika Południowej Afryki.

Kraje BRICS dyskutują na temat ramowego porozumienia w sprawie utworzenia konstelacji satelitów teledetekcyjnych i wymieniania się zbieranymi przez nie danymi. Chińska Narodowa Agencja Kosmiczna (CNSA) informowała w 2018 roku, że każdy z krajów miałby wysłać w ramach konstelacji jednego lub dwa satelity.

Satelity CBERS miałyby być włączone w ten program - podała agencja Reutera, przypominając, że spośród krajów BRICS tylko RPA nie ma obecnie własnych satelitów.

