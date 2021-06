Chiny wysyłają pierwszą od 2016 roku załogową misję kosmiczną

W nadchodzących dniach z pustyni Gobi wystartuje rakieta Długi Marsz z trzema chińskimi astronautami, którzy spędzą na orbicie trzy miesiące – podała w poniedziałek agencja Reutera, podkreślając, że Chiny po raz ostatni wysłały ludzi w Kosmos w 2016 roku.

Lot statku kosmicznego Shenzhou 12 (chiń. "boski statek") będzie trzecią z 11 misji potrzebnych do ukończenia budowy chińskiej stacji kosmicznej Tiangong, co zgodnie z planem ma nastąpić do 2022 roku. Cztery z tych misji zakładają wysyłanie w Kosmos astronautów.

Z powodu przepisów wprowadzonych przez USA Chińczycy byli odcięci od badań prowadzonych na działającej od ponad 20 lat Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, którą w tym czasie odwiedziło 240 astronautów różnych narodowości - podkreśla Reuters.

Załoga Shenzhou 12 ma zamieszkać na cylindrycznym module Tianhe (chiń. "harmonia niebios"), jednym z trzech kluczowych elementów stacji Tiangong, który został wyniesiony na orbitę w kwietniu. Trzymiesięczny pobyt będzie dłuższy niż dotychczasowy chiński rekord 30 dni, ustanowiony w 2016 roku podczas ostatniej załogowej misji ChRL.

Budowa stacji Tiangong jest jednym z kilku projektów kosmicznych prowadzonych obecnie przez Chiny. Chińscy naukowcy planują też budowę - wspólnie z Rosją - stacji badawczej na Księżycu i wysłanie na niego w ciągu najbliższej dekady szeregu bezzałogowych misji.

Niedawno w ramach pierwszej w pełni chińskiej ekspedycji na Marsa na powierzchni Czerwonej Planety wylądował łazik Zhurong, który ma przez trzy miesiące badać marsjańskie skały, szukając tam m.in. śladów ewentualnego dawnego życia.

Z Kantonu Andrzej Borowiak