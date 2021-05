Chiny: Wzrasta tempo szczepień przeciwko Covid-19, jednego dnia podano 15 mln dawek

Chińskie władze podnoszą tempo szczepień przeciwko Covid-19 w odpowiedzi na nowe lokalne zakażenia wiązane z ogniskiem w prowincji Liaoning. W poniedziałek w kraju podano rekordowe 15 mln dawek szczepionek – pisze w środę hongkoński „South China Morning Post”.

Poniedziałek był również szóstym z rzędu dniem, gdy dobowa liczba szczepień w Chinach kontynentalnych przekraczała 10 mln. W kraju powszechnie stosowane są obecnie cztery rodzaje szczepionek, opracowanych przez rodzime instytucje.

Program szczepień przeciw Covid-19 trwa w Chinach od końca grudnia, a jego tempo systematycznie rośnie. Liczba podanych dawek wzrosła z 200 do 300 mln w ciągu 16 dni, a kolejne 100 mln zastrzyków podano w ciągu dziewięciu dni - podkreśla dziennik.

Jeśli zajdzie taka potrzeba, dzienna liczba szczepień może być zwiększona do ponad 20 mln - powiedział państwowej telewizji CCTV badacz z Chińskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CCDC) Shao Yiming.

"Cały kraj jest uodporniany w uporządkowany sposób. Ludzie powinni mieć poczucie pilności, ale nie trzeba panikować. Nasze zapasy są wystarczające, a zdolności produkcyjne stopniowo rosną" - zapewnił Shao. Ocenił również, że po zwiększeniu produkcji szczepionek odporność zbiorowa w chińskim społeczeństwie może zostać wytworzona jeszcze w tym roku.

Pandemia koronawirusa jest w Chinach zasadniczo pod kontrolą od wielu miesięcy, a wewnątrz kraju nie obowiązują już surowe restrykcje. Od czasu do czasu w Chinach pojawiają się jednak nowe ogniska lokalnych zakażeń, a eksperci podkreślają wagę programu szczepień.

"Im szybciej wytworzymy odporność zbiorową, tym mniej nastąpi mutacji (koronawirusa). To bardzo pilna sprawa dla Chin" - powiedział we wtorek naczelny chiński ekspert ds. chorób zakaźnych i pandemii Covid-19 Zhong Nanshan. Ocenił, że do osiągnięcia tej odporności przy użyciu szczepionki o 70-procentowej skuteczności należałoby zaszczepić ok. 80 proc. społeczeństwa.

W Chinach kontynentalnych do powszechnego użytku dopuszczono jak dotąd cztery rodzime szczepionki przeciw Covid-19, a dwie inne otrzymały zielone światło do zastosowań kryzysowych w ograniczonej skali. Do czerwca co najmniej jedną dawkę ma otrzymać 40 proc. z 1,4 mld mieszkańców kraju.

Z Kantonu Andrzej Borowiak