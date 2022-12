Chiny wzywają Koreę Południową, by sprzeciwiła się amerykańskiej kontroli eksportu czipów

Szef chińskiego MSZ Wang Yi wezwał rząd Korei Płd., aby sprzeciwił się wprowadzonym przez USA restrykcjom eksportu układów scalonych do Chin. Postawa Korea Płd. może mieć decydujące znaczenie dla powodzenia strategii Waszyngtonu – ocenia dziennik „South China Morning Post”.

Wang oświadczył w rozmowie online ze swoim południowokoreańskim odpowiednikiem Park Dzinem, że amerykańskie restrykcje naruszają prawowite interesy innych państw, w tym Chin i Korei Płd. Oskarżył Waszyngton o nadużywanie idei ochrony bezpieczeństwa państwowego.

"Wszystkie kraje powinny postawić się i sprzeciwić przestarzałemu, antyglobalistycznemu myśleniu i jednostronnej tyranizacji oraz wspólnie utrzymywać i praktykować prawdziwy multilateralizm" - powiedział Wang, cytowany w komunikacie MSZ w Pekinie.

W październiku amerykańskie ministerstwo handlu wprowadziło szeroko zakrojone restrykcje, by odciąć Chiny od technologii produkcji najnowocześniejszych półprzewodników. Według ekspertów może to znacznie utrudnić starania chińskich władz o osiągnięcie samowystarczalności w tej dziedzinie.

Restrykcje obejmują generalny zakaz eksportu do Chin wytworzonego w USA sprzętu potrzebnego do produkcji zaawansowanych czipów. Zasadniczo dotyczy on również zagranicznych, w tym południowokoreańskich firm, które posiadają fabryki czipów w Chinach. Amerykańskie media podawały później, że koreański koncern Samsung został częściowo wyłączony z tych restrykcji na okres roku.

Postawa Korei Południowej, ważnego producenta czipów, może odegrać istotną rolę w sukcesie lub porażce strategii administracji prezydenta USA Joe Bidena wobec Chin - ocenia "SCMP".

Korea Płd. jest ważnym sojusznikiem USA w Azji, ale do tej pory starała się balansować swoje związki z tym krajem w dziedzinie bezpieczeństwa z bliskimi relacjami gospodarczymi z Chinami, uznawanymi za największego strategicznego rywala Waszyngtonu.