Chiny wzywają USA i Koreę Płn. do wznowienia dialogu

Specjalny wysłannik USA ds. Korei Płn. Stephen Biegun spotkał się w piątek w Pekinie z wiceszefem chińskiego MSZ Le Yuchengiem. Resort wyraził nadzieję, że Pjongjang i Waszyngton jak najszybciej wznowią rozmowy i znajdą właściwe rozwiązanie sporów.

Wiceminister Le ocenił w rozmowie z Biegunem, że relacje chińsko-amerykańskie mierzą się obecnie z poważnymi trudnościami, ponieważ "niektóre osoby" w Stanach Zjednoczonych oceniają Chiny w sposób stronniczy i kierują się uprzedzeniami - napisano na stronie internetowej chińskiego MSZ. W komunikacie wezwano USA, by wspólnie z Chinami dążyły do stabilnych relacji dwustronnych zgodnie z konsensusem osiągniętym przez przywódców obu krajów.

Le i Biegun wymienili również opinie w sprawie Półwyspu Koreańskiego - poinformowano, ale nie podano żadnych dodatkowych szczegółów na ten temat.

Dzień wcześniej Biegun spotkał się w Pekinie z innymi wiceministrem spraw zagranicznych ChRL, Luo Zhaohuiem. Po tym spotkaniu resort opublikował komunikat, w którym wyraził nadzieję na rychłe wznowienie dialogu między USA a Koreą Płn. i rozwiązanie sporów między tymi krajami.

Przed przyjazdem do Pekinu Biegun odwiedził Seul, gdzie bezskutecznie apelował do władz Korei Płn. o powrót do stołu negocjacyjnego.

Pjongjang wyznaczył Waszyngtonowi czas do końca roku na złagodzenie jego stanowiska w negocjacjach dotyczących denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. Północnokoreańscy urzędnicy sugerowali, że jeśli USA nie pójdą na ustępstwa, reżim może wznowić wstrzymane obecnie próby broni jądrowej i rakiet balistycznych dalekiego zasięgu.

Chiny i Rosja zaproponowały w poniedziałek, aby Rada Bezpieczeństwa ONZ zniosła część sankcji gospodarczych nałożonych na Pjongjang za jego zbrojenia, by przełamać impas w negocjacjach nuklearnych. Łagodzeniu sankcji sprzeciwiają się jednak Stany Zjednoczone, które posiadają w RB ONZ prawo weta, dlatego szanse na przyjęcie rosyjsko-chińskiego projektu oceniane są jako niskie.

Biegun zakończył w piątek wizytę w Pekinie i wyruszył w podróż powrotną do Waszyngtonu - podała południowokoreańska agencja prasowa Yonhap. Nie jest jasne, czy podczas pobytu w stolicy Chin kontaktował się z urzędnikami z Korei Płn., a Pjongjang nie odpowiedział publicznie na jego apele o dialog.

Przywódca Korei Płn. Kim Dzong Un wielokrotnie deklarował skłonność do rezygnacji z broni jądrowej, ale nie ogłoszono konkretnego planu całkowitej denuklearyzacji jego kraju. Korea Północna domaga się zniesienia nałożonych na nią międzynarodowych sankcji gospodarczych i wstrzymania wszystkich wspólnych manewrów wojskowych USA i Korei Płd. Stany Zjednoczone dążą natomiast do "całkowitej, możliwej do zweryfikowania i nieodwracalnej" denuklearyzacji Korei Płn.

Z Kantonu Andrzej Borowiak