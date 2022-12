Chiny: Xi do szefa RE: Chiny i UE muszą umiejętnie zarządzać różnicami i wzmacniać koordynację

Przywódca ChRL Xi Jinping ocenił w czwartek na spotkaniu z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem w Pekinie, że Chiny i UE muszą umiejętnie zarządzać dzielącymi je różnicami i wzmacniać koordynację w sprawach międzynarodowych – podała chińska agencja Xinhua.

Xi wyraził oczekiwanie, że państwa członkowskie i instytucje Unii Europejskiej przyjmą "obiektywne i właściwe" spojrzenie na Chiny. Oświadczył, że pomiędzy Chinami a UE "nie ma fundamentalnych różnic strategicznych ani konfliktów". Zapewnił też, że Chiny nie dążą do hegemonii i nie zamierzają "eksportować" swojego ustroju za granicę.

Według Xinhua Michel wyraził natomiast skłonność do wzmocnienia dialogu i współpracy UE z Chinami, również po to, by lepiej radzić sobie z wyzwaniami globalnymi, takimi jak kryzys energetyczny, zmiany klimatu czy zagrożenia dla zdrowia publicznego.

Przywódca ChRL przyznał, że obie strony "mają odmienne opinie w niektórych kwestiach" i zaapelował o "właściwe zarządzanie" tymi różnicami. Obie strony powinny szanować nawzajem swoje kluczowe interesy i obawy, szczególnie w sprawie suwerenności, niepodległości i integralności terytorialnej - ocenił.

Jego zdaniem Chiny i UE powinny wzmocnić koordynację gospodarczą, wspólnie poszukiwać nowych motorów wzrostu, chronić stabilność łańcuchów przemysłowych i razem sprzeciwiać się "rozłączeniu" gospodarczemu i protekcjonizmowi, a także upolitycznieniu wymiany handlowej, naukowej i technicznej - podała Xinhua.

Obserwatorzy oceniają to jako zawoalowane odniesienie do narastającej rywalizacji pomiędzy Chinami a USA, która nasila się na wielu płaszczyznach. Waszyngton wprowadził w październiku kolejną partię restrykcji eksportowych, które mają na celu odcięcie Chin od najnowszej generacji układów scalonych.

Według komunikatu chińskiej agencji Xi i Michel "wymienili opinie na temat kryzysu ukraińskiego" - podała Xinhua. Przywódca Chin przytoczył chińskie przysłowie: "pożar miejskiej bramy to katastrofa dla ryb w fosie", co oznacza, że dany problem dotyka wszystkich w pobliżu. Xi ocenił, że należy unikać eskalacji i rozszerzania się konfliktu, a pokojowe rozwiązanie "kryzysu" leży w najlepszym interesie Europy i wszystkich państw Eurazji.

Chińskie władze wzbraniają się przed określaniem rosyjskiej agresji na Ukrainę mianem wojny czy inwazji. Nie potępiły jej, opowiadały się przeciwko nakładanym na Moskwę sankcjom i zapowiadały zacieśnienie współpracy z Rosją m.in. w sprawach wojskowych. W środę chińskie i rosyjskie siły powietrzne przeprowadziły wspólny patrol nad zachodnim Pacyfikiem.

Z Kantonu Andrzej Borowiak