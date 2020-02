Chiny: Xi Jinping: walka z epidemią przynosi dobre wyniki

Przywódca ChRL Xi Jinping rozmawiał we wtorek o epidemii koronawirusa z przywódcami Kataru i Indonezji. Zapewnił ich, że podejmowane przez Chiny wysiłki na rzecz opanowania epidemii przynoszą dobre rezultaty – podały państwowe chińskie media.

Xi podkreślił w rozmowie telefonicznej z emirem Kataru szejkiem Tamimem ibn Hamadem as-Sanim, że Chiny toczą "ludową wojnę" z wirusem. Wyraził przekonanie, że jego kraj jest w stanie tę wojnę wygrać.

Obecnie wysiłki na rzecz opanowania epidemii przynoszą pozytywne rezultaty - dodał Xi, cytowany przez państwową agencję prasową Xinhua. Podziękował również Katarowi za pomoc w transporcie sprzętu ochronnego.

W osobnej rozmowie telefonicznej z prezydentem Indonezji Joko Widodo chiński przywódca wyraził przekonanie, że Chinom uda się przezwyciężyć epidemię, jak również zrealizować cele rozwoju gospodarczego i społecznego. Gdy epidemia zostanie pokonana, Chiny będą jeszcze zamożniejsze - ocenił.

Przywódcy Kataru i Indonezji zapewnili Xi o chęci niesienia dalszej pomocy Chinom w związku z epidemią - podała Xinhua.

Nowy koronawirus może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc. W Chinach do północy z poniedziałku na wtorek potwierdzono ponad 42,6 tys. zakażeń i ponad 1000 zgonów. Wirus dotarł również do ok. 30 innych krajów. Jeden zgon odnotowano na Filipinach.

Z Kantonu Andrzej Borowiak