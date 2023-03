Chiny: Xi Jinping wzywa do samowystarczalności technicznej i modernizacji sił zbrojnych

W przemówieniu kończącym doroczną sesję parlamentu przywódca Chin Xi Jinping wezwał w poniedziałek do samowystarczalności naukowo-technicznej oraz dalszej modernizacji sił zbrojnych, które mają się stać „wielkim murem stali”, chroniącym suwerenność kraju.

"Bezpieczeństwo jest fundamentem rozwoju, a stabilność jest warunkiem dobrobytu" - powiedział Xi do blisko 3 tys. delegatów Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (OZPL) w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie.

Na zakończonej w poniedziałek sesji OZPL Xi sięgnął po bezprecedensową trzecią kadencję na stanowisku przewodniczącego ChRL. Według ekspertów obsadził również najważniejsze stanowiska w administracji państwowej swoimi zaufanymi stronnikami, takimi jak nowy premier ChRL Li Qiang.

Xi wezwał do budowy potęgi i samowystarczalności Chin w dziedzinie nauki i techniki. Komentatorzy wiążą to z narastającą rywalizacją ze Stanami Zjednoczonymi, które starają się odciąć Chiny od najnowocześniejszych technologii produkcji układów scalonych, wykorzystywanych m.in. w sztucznej inteligencji.

Przywódca Chin zapowiedział też dalsze wzmacnianie Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, by stała się ona "wielkim murem stali, który skutecznie broni suwerenności, bezpieczeństwa i interesów rozwojowych kraju". Pod rządami Xi Pekin prowadzi szeroko zakrojoną modernizację sił zbrojnych i zwiększa aktywność wojskową na okolicznych morzach, co prowadzi do napięć w relacjach z sąsiadami i z Waszyngtonem.

Źródłem napięć są między innymi działania chińskiej armii w pobliżu Tajwanu. Pekin uznaje demokratycznie rządzony Tajwan za część ChRL i dąży do przejęcia nad nim kontroli, nie wykluczając przy tym możliwości użycia siły. W tym kontekście Xi oświadczył w poniedziałek, że Chiny opowiadają się za "pokojowym rozwojem" stosunków w Cieśninie Tajwańskiej, ale stanowczo sprzeciwiają się "siłom niepodległościowym" i "zewnętrznym ingerencjom" w sprawy Tajwanu.

Z Kantonu Andrzej Borowiak