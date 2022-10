Chiny: Xi na zjeździe KPCh: religie w kraju muszą mieć „chińską orientację”

Wszystkie działające w Chinach grupy wyznaniowe muszą mieć „chińską orientację” – oświadczył w niedzielę przywódca ChRL Xi Jinping w przemówieniu otwierającym XX krajowy zjazd rządzącej niepodzielnie Komunistycznej Partii Chin (KPCh).

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Obserwatorzy oceniają to jako odniesienie do prowadzonej pod rządami Xi kampanii "sinizacji religii", czyli dostosowania ich do chińskiej kultury głównego nurtu i podporządkowania władzy partii. Pojawiały się doniesienia o burzeniu meczetów i usuwaniu krzyży z kościołów chrześcijańskich.