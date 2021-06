Chiny: Xi wzywa do wzmocnienia międzynarodowego przekazu ChRL

Przywódca ChRL Xi Jinping wezwał do wzmocnienia globalnego przekazu i rozwinięcia „międzynarodowego głosu”, odpowiadającego „wszechstronnej sile narodowej i statusowi Chin na świecie” – podała we wtorek wieczorem oficjalna chińska agencja prasowa Xinhua.

Xi, który jest sekretarzem generalnym rządzącej niepodzielnie Komunistycznej Partii Chin (KPCh), sformułował te zalecenia podczas sesji studyjnej Biura Politycznego Komitetu Centralnego partii w poniedziałek - przekazała Xinhua.

Choć wpływ Chin na dyskurs międzynarodowy znacznie powiększył się od 2012 roku, kraj mierzy się z nowymi sytuacjami i zadaniami - podkreślił chiński przywódca. Wezwał do budowy "własnego dyskursu i narracji Chin" oraz "interpretacji działań Chin przy użyciu ich własnych teorii".

Należy "pomóc zagranicznym widowniom zrozumieć, że jedyne, do czego dąży partia, to dobrobyt Chińczyków". Pekin powinien w tym celu "zwiększyć powab i skuteczność międzynarodowej komunikacji", by "poszerzyć koło przyjaciół, którzy rozumieją Chiny" - przekazała Xinhua, omawiając zalecenia przywódcy.

Relacje pomiędzy chińskimi władzami a międzynarodową prasą stają się tymczasem coraz bardziej napięte. Nacjonalistyczne chińskie media często atakują konkretnych zagranicznych dziennikarzy, zarzucając im uprzedzenia i oczernianie Chin, a kilku amerykańskich korespondentów wydalono z kraju w związku z narastającymi tarciami na linii Waszyngton-Pekin.

Klub Korespondentów Zagranicznych w Pekinie (FCCC) alarmował w marcu, na podstawie ankiety wśród swoich członków, że wolność mediów w Chinach gwałtownie się zmniejszyła, a władze drastycznie nasiliły działania przeciwko zagranicznym dziennikarzom, m.in. pod pretekstem pandemii Covid-19.

W lutym urząd radiofonii i telewizji Chin (NRTA) zakazał nadawania w kraju brytyjskiej stacji BBC World News, zarzucając jej złamanie zasad obiektywizmu, szkodzenie interesom państwowym i jedności narodowej Chin. Wcześniej BBC obszernie opisywała sytuację w regionie Sinciang, gdzie według krytyków chińskie władze represjonują Ujgurów i innych muzułmanów.