Chiny: Xinhua: sesja parlamentu może zostać przełożona z powodu epidemii koronawirusa

Zaplanowana na marzec doroczna sesja chińskiego parlamentu może zostać przełożona, ponieważ wysiłki władz skupione są na opanowaniu epidemii koronawirusa – przekazała w poniedziałek państwowa agencja Xinhua. Decyzja w tej sprawie zapadnie pod koniec lutego.

Liczące ok. 3 tys. delegatów Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych (OZPL) zbiera się zwykle w Pekinie 5 marca na trwającą ok. 10 dni sesję, by zatwierdzić nowe prawa i ogłosić cele gospodarcze na dany rok.

Stały Komitet OZPL rozważa jednak odłożenie marcowej sesji w związku z epidemią koronawirusa, która wybuchła w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach - podała Xinhua. Do poniedziałku w całym kraju odnotowano łącznie ponad 70 tys. zakażeń i 1771 zgonów z powodu wirusa.

Formalna decyzja w sprawie odłożenia obrad krajowego parlamentu zapadnie na sesji Stałego Komitetu OZPL, która rozpocznie się 24 lutego - napisała chińska agencja. Według komunikatu podczas sesji komitet ma również rozpatrzyć projekt zakazu handlu dzikimi zwierzętami oraz "usunięcia złych nawyków jedzenia dzikich zwierząt, by zagwarantować zdrowie i bezpieczeństwo ludzi".

W komunikacie nie podano, na kiedy sesja parlamentu mogłaby zostać przełożona.

Z Kantonu Andrzej Borowiak