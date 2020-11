Chiny zakazują importu siedmiu grup towarów z Australii

Chiny nakazały handlowcom zaprzestanie kupowania co najmniej siedmiu kategorii australijskich towarów. To kolejny element działań odwetowych za wprowadzenie zakazu budowy sieci 5G dla Huawei.

Handlowcy w Chinach nie będą mogli importować takich produktów jak węgiel, jęczmień, ruda i koncentrat miedzi, cukier, drewno, wino i homary, podaje Bloomberg. Rząd chiński wprowadzi zakaz od piątku, 5 listopada.



Powiadomienie miało zostać ustnie przekazane importerom na spotkaniach w ostatnich tygodniach. Jak informuje Bloomberg, zakaz importu nie obejmie rudy żelaza, która jest głównym towarem eksportowym wysyłanym z Australii do Chin.



Ruch chińskiego rządu oznacza dramatyczne pogorszenie relacji, które zostały nadwyrężone w 2018 roku, gdy Australia zakazała Huawei Technologies Co. budowy sieci 5G. powołując się na bezpieczeństwo narodowe. Stosunki pogorszyły się jeszcze bardziej po tym, jak rząd premiera Scotta Morrisona w kwietniu wezwał do niezależnego dochodzenia w sprawie pochodzenia koronawirusa.



- Wydaje się, że Chiny są zdeterminowane, by ukarać Australię i uczynić z niej przykład dla innych krajów - powiedział Richard McGregor z Lowy Institute z Sydney. - Chcą pokazać, że nieporozumienia polityczne wiążą się z kosztami - dodał.



Chiny już zakazały importu mięsa z czterech australijskich rzeźni, opóźniły dostawy homarów z odprawy celnej, wprowadziły ponad 80-procentowe cła na jęczmień i oświadczyły, że nie pozwolą na import drewna ze stanu Queensland. Wino jest również przedmiotem dochodzenia antydumpingowego, a chińskie elektrownie i huty zostały poinformowane o zaprzestaniu używania australijskiego węgla. Wstrzymane zostały również zakupy bawełny.



Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chin Wang Wenbin przekazał w komentarzu, że działania skupiają się na przeprowadzaniu inspekcji i wprowadzaniu ogólnych zasad kwarantanny w odniesieniu do niektórych towarów australijskich, zgodnie z prawem i przepisami. Dodał, że Chiny mają nadzieję, iż Australia zrobi więcej, aby stosunki dwustronne wkrótce wróciły do ​​normy.



Chiny są najważniejszym partnerem handlowym Australii, a same dostawy produktów rolnych wyniosły około 16 miliardów dolarów australijskich (11,3 miliarda dolarów) w latach 2018-19.