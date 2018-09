Chiny zapowiadają sprawniejsze odprawy towarów w portach

Od 1 listopada Chiny wprowadzają duże ułatwienia w odprawach celnych w handlu zagranicznym. Zmniejszy się liczba wymaganych dokumentów, zapowiadane są maksymalne, krótsze limity odpraw towarów w imporcie i eksporcie.

Środki te mają zapewnić utrzymanie stabilnego, zgodnie z prognozą, wzrostu wymiany handlowej Chin z zagranicą, powiedział Zhang Guangzhi, szef Krajowej Administracji Portów w Generalnej Administracji Celnej.

Do końca tego roku zakłada się skrócenie o 1/3 czasu odpraw towarów na granicy, m.in. dzięki lepszej współpracy służb celnych, odpraw granicznych i inspekcji morskiej oraz usprawnieniu losowej kontroli.Maksymalny czas odprawy ładunku w imporcie ma spaść z 97 i pół godziny obecnie do 65 godzin, a w eksporcie – z 12,5 h obecnie do „nieco” ponad 8 h, powiedział Zhang podczas konferencji prasowej.Dla towarów rolnych i innych łatwo psujących się utworzone będą specjalne „zielone kanały”, do najszybszych odpraw.Do końca roku w systemie informacji i inteligentnych odpraw „jednego okienka” (single window) będzie ujęte 80 procent handlu międzynarodowego. Natomiast wszystkie procedury handlowe będzie można załatwić za pośrednictwem "jednego okienka" do końca 2020 roku, zapewnił Zhang.Obecnie w systemie zarejestrowanych jest ponad 580 tys. użytkowników. Usługi te są bezpłatne.Zhang zapowiedział, że Rada Państwa podjęła decyzję o „znaczącym” obniżeniu kosztów i opłat, jakie pobierają od podmiotów w handlu zagranicznym lokalne władze. Lista takich opłat i stawki mają zostać opublikowane do końca października.Podczas konferencji potwierdzono, że w „następnym kroku” (do 2020 roku) zakłada się docelowe skrócenie całkowitego czasu odpraw o jedną trzecią, zgodnie z założeniami rządu, które zostały przedstawione w marcu.