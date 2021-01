Chiny zapowiedziały, że nie będą uznawać brytyjskich paszportów zamorskich Hongkończyków

Od niedzieli Chiny nie będą uznawały brytyjskich paszportów zamorskich za ważne dokumenty podróżne – oświadczyło w piątek chińskie MSZ. To reakcja na decyzję Londynu o otwarciu drogi do brytyjskiego obywatelstwa dla milionów mieszkańców Hongkongu.

"Wielka Brytania chce zmienić dużą liczbę Hongkończyków w obywateli brytyjskich drugiej kategorii. To całkowicie zmieniło pierwotny charakter brytyjskiej narodowości zamorskiej" - powiedział rzecznik chińskiego MSZ Zhao Lijian.

Status brytyjskiej narodowości zamorskiej został utworzony w 1987 roku specjalnie dla mieszkańców Hongkongu.

Przed przejęciem w 1997 roku kontroli nad byłą brytyjską kolonią komunistyczne władze w Pekinie zobowiązały się do utrzymania przez co najmniej 50 lat obowiązującego w mieście systemu społeczno-politycznego. Rząd brytyjski uznał, że Chiny złamały to zobowiązanie, narzucając w czerwcu Hongkongowi kontrowersyjne przepisy bezpieczeństwa państwowego.

W odpowiedzi Londyn zaoferował prawie 3 mln Hongkończyków uprawnionych do brytyjskich paszportów zamorskich możliwość pobytu, pracy i nauki w Wielkiej Brytanii przez pięć lat, a w efekcie drogę do uzyskania pełnego obywatelstwa tego kraju. Program ma zacząć obowiązywać w niedzielę.

Brytyjskie MSZ oceniało, że przepisy bezpieczeństwa państwowego w Hongkongu wykorzystywane są do tłumienia odmiennych poglądów politycznych. Pekin i lojalna wobec niego administracja Hongkongu twierdzą natomiast, że przepisy są konieczne, by utrzymać w mieście porządek. Ich zdaniem wprowadzane przez Londyn ułatwienia wizowe dla Hongkończyków to ingerencja w wewnętrzne sprawy ChRL.

Z Kantonu Andrzej Borowiak