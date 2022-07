Chiny zaprosiły europejskich przywódców na spotkanie z prezydentem Xi

Chiny wystosowały w poniedziałek do europejskich przywódców, w tym prezydenta Francji Emmanuela Macrona, kanclerza Niemiec Olafa Scholza oraz premierów Włoch i Hiszpanii, Mario Draghi'ego i Pedro Sancheza, zaproszenie na spotkanie z prezydentem Xi Jinpingiem.

Szefowie rządów i państw zostali zaproszeni do Pekinu na listopad, co pośrednio dowodzi, że Xi przymierza się do trzeciej kadencji na urzędzie prezydenta, bowiem w październiku odbędzie się 20. zjazd partii, na którym podjęta zostanie zapewne decyzja w tej sprawie - pisze dziennik "South China Morning Post".

Według wysokiej rangi dyplomaty, na którego powołuje się "SCMP", w Paryżu rozgorzała dyskusja na temat tego, jak pałac Elizejski powinien zareagować na zaproszenie Pekinu. Nie wiadomo, jak zostało ono przyjęte w innych krajach, rządy Francji, Włoch i Hiszpanii nie odpowiedziały na prośbę o skomentowanie informacji dziennika.

Szef chińskiej dyplomacji Wang Yi uda się do Europy we wrześniu, by przygotować "te wysokiej rangi wizyty w Chinach" - poinformował dyplomata, który był rozmówcą "SCMP".

W ostatnich dwóch latach nasiliły się napięcia w kontaktach między państwami europejskimi a Chinami, między innymi w związku z łamaniem praw człowieka przez chińskie władze w Sinciangu, tłumieniem protestów w Hongkongu i groźbami pod adresem Tajwanu.

Spory gospodarcze między Państwem Środka a Europą będą przedmiotem rozmów, które odbędą się we wtorek w Brukseli; UE liczy na to, że uda się podpisać szereg technicznych porozumień z Pekinem, które pozwolą otworzyć chiński rynek dla europejskich firm, zwłaszcza z sektora rolnego - podaje "SCMP".

Strona chińska jest ponadto zaniepokojona rosnącą niechęcią do Pekinu w Parlamencie Europejskim, który przyjął całą serię rezolucji potępiających Chiny za ich politykę wobec Ujgurów, Hongkongu i Tajwanu - pisze dziennik.