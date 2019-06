Chiny zwiększają swoją obecność w Europie i zagrażają interesom USA

Nie ma dwóch regionów, które są politycznie, gospodarczo i militarnie tak bardzo połączone jak Ameryka Północna i Europa. Do napięcia między Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską przyczynia się między innymi asymetria w relacjach handlowych. W tym kontekście ważnym graczem są Chiny - wskazywali eksperci podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Przewodniczący rady dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (AmCham) Tony Housh podkreśla, że na relacje między Europą i Ameryką wpływają także stosunki chińsko-amerykańskie i chińsko-europejskie.

Gary Schmitt z American Enterprise Institute zwrócił uwagę, że na globalne relacje wpływa między innymi zmiana pokoleniowa.

- Od 1989 r. amerykańskie firmy pomagały w transformacji gospodarczej w Polsce. Teraz jest czas na zwiększenie wymiany handlowej i inwestycji w obu kierunkach – podkreśla Jacek Czerniak, Global Subsidiares Group Head w Citi Handlowy.

Dyskusja odbyła się podczas panelu "Trudny dialog. Przyszłość stosunków UE-USA" w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Dyrektor wykonawczy Aspen Institute Central Europe Jiří Schneider (fot. PTWP)

Przewodniczący rady dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce Tony Housh (fot. PTWP)

Dyrektorka Estonian Foreign Policy Institute Kristi Raik (fot. PTWP)

Jacek Czerniak, Global Subsidiares Group Head w Citi Handlowy (fot. PTWP)

Dyrektorka Global Focus Centre Oana Popescu (fot. PTWP)

Michał Motylewski z warszawskiego biura firmy prawniczej Dentons (fot. PTWP)

Gary Schmitt z American Enterprise Institute (fot. PTWP)

Dyrektor PISM Międzynarodowych Sławomir Dębski (fot. PTWP)

Dziennikarz TVN 24 Jacek Stawiski (fot. PTWP)

Dyrektor wykonawczy Aspen Institute Central Europe Jiří Schneider zauważył, że na relacje Stanów Zjednoczonych z Europą należy patrzeć także przez pryzmat krajów Europy Środkowo-Wschodniej. - Integracja państw Unii Europejskiej w regionie ma dopiero 15 lat. Korzystamy ze swobody handlu i swobody przemieszczania się od niedawna – podkreślił Schneider.Dodał, że z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych pewna epoka zakończyła się w momencie, gdy państwa z tej części kontynentu europejskiego dołączyły do Sojuszu Północnoatlantyckiego. – Wówczas Stany Zjednoczone uznały, że skoro te kraje należą już do UE i NATO, to USA mogą się zająć czymś innym – powiedział Schneider.- Czasy się zmieniły i obecnie Unia Europejska nie jest w najlepszej kondycji. Jest bardzo zajęta sama sobą. Proszę zwrócić uwagę, ile czasu zajmuje brexit – dodał.Ekspert ocenił, że Europa, która skupia się na USA, powinna także myśleć o Chinach. - Nie sprowadzałbym tego tylko do ekonomii. Interesy USA są zagrożone przez Chiny. Kolejną sprawą jest to, w jaki sposób Chiny zwiększają swoją obecność w UE – powiedział Schneider.Przewodniczący rady dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (AmCham) Tony Housh ocenił, że nie ma dwóch regionów, które są tak bardzo połączone - politycznie, gospodarczo i militarnie - jak Ameryka Północna i Europa. Zaznaczył, że połowa globalnej konsumpcji jest na tych dwóch rynkach.Przedstawiciel AmCham podkreślił, że inwestycje w Europie wpływają pozytywnie na rozwój Stanów Zjednoczonych i na odwrót. - Biznes odegra tutaj kluczową rolę. Oczywiście są problemy, jeśli chodzi o uregulowania i tworzenie nowych gałęzi przemysłu – powiedział Housh.Dyrektorka Estonian Foreign Policy Institute Kristi Raik zwróciła uwagę na estońskie doświadczenia w stosunkach amerykańsko-unijnych na przykładzie obronności.- Estonia jest bardzo świadoma swojej zależności od Stanów Zjednoczonych jako gwaranta pokoju w Europie. Natomiast Unia Europejska wprowadziła i zaczęła rozwijać różne inicjatywy, ale jeśli chodzi o ochronę naszego kraju, to jest sprawa marginalna – powiedziała Raik.Podkreśliła, że relacje USA-UE w zakresie obronności są dla Estonii niezwykle ważne i tak będzie przez najbliższe dekady.- Jeżeli chodzi o wzrost pozycji Chin, to jest oczywiste, że uwaga Stanów Zjednoczonych będzie się skupiać w większym stopniu na Azji. To jest główne miejsce, gdzie USA i Chiny będą się konfrontować – oceniła Raik, podkreślając przy tym, że rosnące znaczenie Chin daje nie tylko nowe możliwości, ale także wzrost różnego rodzaju zagrożeń.Jacek Czerniak, Global Subsidiares Group Head w Citi Handlowy, podkreślił, że mówiąc o stosunkach UE-USA, należy zwrócić uwagę na związki między biznesem a polityką. – Biznes nie znosi próżni. Jeśli patrzymy na Polskę, to widzimy, że bilans handlowy jest tutaj nierówny – powiedział Czerniak.Ekspert ocenił, że na relacje między Europą i Ameryką wpływają także stosunki chińsko-amerykańskie i chińsko-europejskie. - Od 1989 r. amerykańskie firmy pomagały w transformacji gospodarczej w Polsce. Teraz jest czas na zwiększenie wymiany handlowej i inwestycji w obu kierunkach - podkreśla.Dyrektorka Global Focus Centre Oana Popescu zwróciła uwagę, że Stany Zjednoczone i Unia Europejska, po II wojnie światowej i zimnej wojnie, mają znaczący wpływ na światowy porządek i stabilność. Teraz pojawiają się nowe wyzwania, a reakcja na nie jest inna w USA i w UE.- Jednym z głównych problemów transatlantyckich jest to, że po stronie Stanów Zjednoczonych jest szukanie korzyści natychmiastowych, natomiast Unia Europejska jest powolniejsza i znacznie dłużej musi negocjować. Brakuje zrozumienia szerszej perspektywy – ocenia Popescu.To jest kwestia równowagi. Na ile Europa jest gotowa zainwestować we własne bezpieczeństwo i czy ma wystarczające siły, by samemu się tym zająć – dodała Popescu, wskazując, że chodzi między innymi o szereg zagrożeń hybrydowych.Michał Motylewski z warszawskiego biura firmy prawniczej Dentons zwrócił uwagę, że Europa rośnie i staje się "coraz bardziej homogenicznym tworem". Jak ocenił, europejscy liderzy są postrzegani jako ci, którzy muszą się sami zmierzyć z wyzwaniami, na przykład z kwestią brexitu.Przedstawiciel Dentons zwrócił także uwagę na napięcia i wiele różnic w relacjach handlowych na linii USA-UE. - Dużo amerykańskich biznesów jest pod presją administracji amerykańskiej, jeśli chodzi o powrót do USA – powiedział Motylewski.Gary Schmitt z American Enterprise Institute zwrócił uwagę, że na globalne relacje wpływa między innymi zmiana pokoleniowa. Wielu żyjących w USA emigrantów pochodzi spoza krajów europejskich.- Ludzie patrzą na lata prezydentury Baracka Obamy, ale jego administracja nie była bardzo zainteresowana Europą. To było inne podejście w myśleniu o sojusznikach i współpracy z nimi. Pod koniec administracja Obamy stwierdziła, że nie można już kontynuować globalnej roli USA – uważa Schmitt.Ekspert podał przykład amerykańskich wydatków na obronność. – Jeżeli spojrzymy na rozmiar i budżet wojska – sprzed kilku lat i obecny – to dziś ten budżet nie wzrósł. Strategia Stanów Zjednoczonych wraca do globalnej struktury. USA mają wojsko, które nie jest do tego przygotowane – powiedział Schmitt.Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Sławomir Dębski uważa, że na stosunki transatlantyckie wpływ mają najbardziej zamożne kraje. Dodał, że asymetria w relacjach handlowych przyczyniła się do napięcia między USA i Unią Europejską.Przez wiele lat dla Stanów Zjednoczonych głównym partnerem handlowym była Europa. - Teraz to się zmienia, ponieważ do gry weszły inne regiony świata. W Europie dostosowujemy się do sytuacji. Korzyści gospodarcze i ekonomiczne w oczach amerykańskich wyborców w tej chwili się skończyły – dodał szef PISM.Materiał powstał po debacie "Trudny dialog. Przyszłość stosunków UE-USA", która odbyła się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach . Dyskusję poprowadził Jacek Stawiski, dziennikarz TVN 24.