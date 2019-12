Choinka z piasku, liczenie ptaków i parady statków – nietypowe święta w USA

Święta Bożego Narodzenia w USA to nie tylko spotkania z rodziną i rozpakowywanie prezentów. Amerykanom nie brakuje fantazji - w grudniu tłumy gromadzą wyścigi w brzydkich swetrach czy parady statków. Święta można spędzić też licząc ptaki czy budując choinkę z piasku.

93 proc. Amerykanów zamierza obchodzić w tym roku święta Bożego Narodzenia - wynika z sondażu Gallupa. Odsetek obywateli USA, którzy uznają swój sposób świętowania za "bardzo religijny", spadł jednak do 35 proc. z ok. 50 proc. w 2010 roku. Na popularności zyskują mniej tradycyjne sposoby spędzania tego okresu.

Jednym z nich są parady statków, podczas których zgromadzone na nadbrzeżu tłumy oklaskują i wybierają najlepiej udekorowane jednostki. W tym roku na waszyngtońskiej paradzie największe owacje zebrał jacht z podświetloną menorą i gwiazdami Dawida oraz statki nawiązujące w swoich dekoracjach do zwycięstwa lokalnej drużyny w amerykańskiej lidze baseballu.

Podobna rywalizacja obowiązuje podczas odbywających się w wielu amerykańskich miastach wyścigów w "brzydkich świątecznych swetrach". Wyniki sportowe schodzą w nich na dalszy plan - prestiżowe nagrody przyznawane są za najbardziej oryginalne przebrania i koncepcje.

Na terenie całych Stanów Zjednoczonych od 14 grudnia do 5 stycznia odbywa się, jak co roku, świąteczne liczenie ptaków. Podczas specjalnych lokalnych wydarzeń mieszkańcy liczą ptaki w swojej okolicy, a następnie raportują wyniki. W zeszłym roku w akcji uczestniczyło w USA ok. 80 tys. osób. Tegoroczna akcja jest 120.

Z kolei w West Palm Beach na Florydzie mieszkańcy co roku budują ponad 10-metrową choinkę z piasku - Sandi. W okresie świąt Bożego Narodzenia w jej pobliżu popularne są pokazy laserowe oraz koncerty. Próba wspięcia się na nią pod osłoną nocy przez przechodnia spotkała się w tym roku z oburzeniem lokalnej społeczności; konstrukcja szczęśliwie nie została jednak znacząco uszkodzona.

Z Waszyngtonu Mateusz Obremski