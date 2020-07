Chorwacja: Exit polls: niedzielne wybory wygrywa rządząca HDZ (aktualizacja)

Niedzielne wybory parlamentarne wygrywa centroprawicowa Chorwacka Wspólnota Demokratyczna (HDZ), która zdobyła 61 miejsc w 151-osobowym parlamencie - wynika z sondaży exit poll ośrodka Ipsos dla chorwackiej telewizji państwowej HRT.

Wynik HDZ urzędującego premiera Andreja Plenkovicia okazał się lepszy od przedwyborczych sondaży. W poprzednich wyborach parlamentarnych z 2016 roku partia ta uzyskała dokładnie tyle samo mandatów.

Opozycyjne ugrupowanie, Socjaldemokratyczna Partia Chorwacji (SDP), i jego sojusznicy zdobyli 44 mandaty.

Nacjonalistyczny i eurosceptyczny Ruch Ojczyźniany Miroslava Szkoro, popularnego muzyka folkowo-popowego, zdobył 16 miejsc w parlamencie. Uważa się, że odebrał on pewien procent głosów HDZ, która od 1991 roku dominuje na chorwackiej scenie politycznej.

Konserwatywna partia MOST i lewicowa formacja Możemo! wywalczyły po osiem mandatów. MOST stracił pięć mandatów w porównaniu do poprzednich wyborów z 2016 roku, a dobry wynik Możemo! oznacza, że do chorwackiego parlamentu po raz pierwszy weszło ugrupowanie proekologiczne. Rezultat wyborczy tej formacji to - zdaniem agencji APA - największe zaskoczenie niedzielnego głosowania.

Trzy mandaty uzyskała liberalna partia Stranka s Imenom i Prezimenom (partia z imieniem i nazwiskiem).

HDZ nie będzie w stanie rządzić samodzielnie, ale jeżeli wyniki sondaży exit poll potwierdzą się, to zdoła ona utworzyć rząd dzięki kilku dodatkowym mandatom, prawdopodobnie w ramach koalicji z którymś z prawicowych ugrupowań - ocenia Associated Press.

Frekwencja około godziny 16.30 wyniosła 34,04 proc.; to o 3,5 pkt proc. mniej niż w poprzednich wyborach. Jak podkreśla Reuters, niedzielne głosowanie odbywało się w cieniu pandemii koronawirusa. W ostatnich dniach przed głosowaniem władze apelowały do wyborców, by zrezygnowali z głosowania, jeśli będą mieli gorączkę.

Plenković, były dyplomata, znawca spraw zagranicznych i europejskich, przedstawiał się przed wyborami jako polityk lepiej przygotowany do przeprowadzenia kraju przez kryzys gospodarczy wywołany pandemią. Gospodarka Chorwacji, bardzo uzależniona od dochodów z turystyki, znalazła się w tarapatach ze względu na kwarantannę, a prognozowany spadek wzrostu gospodarczego ma wynieść 10 proc. PKB.

Przyszły rząd będzie miał trudne zadanie ożywienia gospodarki z powodu pandemii koronawirusa i jej negatywnego wpływu na turystykę, która stanowi prawie 20 proc. PKB Chorwacji; obroty tego sektora spadły o 70 proc.

Lipcowe wybory parlamentarne odbyły się wcześniej niż planowano. Zgodnie z kalendarzem wyborczym były zaplanowane na jesień, jednak 18 maja parlament podjął decyzję o samorozwiązaniu, umożliwiając prezydentowi Zoranovi Milanoviciowi ogłoszenie nowej daty.