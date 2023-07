Chorwacja: Fala upałów uderzy na początku przyszłego tygodnia; wysokie temperatury będą zagrażać zdrowiu

Państwowy Urząd Meteorologii (DHMZ) Chorwacji ostrzegł w czwartek przed zbliżającą się do kraju falą upałów, która dotrze nad chorwackie wybrzeże Adriatyku na początku przyszłego tygodnia - poinformował dziennik "Jutarnji list".

DHMZ podał, że w większości kraju wysokie temperatury zaczną być odczuwane już na początku przyszłego tygodnia, a szczyt osiągną w środę. W Dalmacji największe upały utrzymają się przez tydzień.

"Tak wysokie temperatury mogą zagrażać zdrowiu, szczególnie osób wrażliwych, jak dzieci, chorzy, starsi czy osoby pracujące na zewnątrz" - ostrzegli chorwaccy meteorolodzy.

DHMZ wezwał do ostrożności i w razie wychodzenia z domu - odpowiedniego zadbania o ochronę ciała i picie dużych ilości wody. Apel skierowano szczególnie do osób, które przyjechały do Chorwacji z innych - mniej przywykłych do wysokich temperatur - części Europy i świata.