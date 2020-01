Chorwacja liczy na przełom ws. rozmów akcesyjnych z Macedonią Płn. i Albanią

Chorwacja liczy, że najbliższych miesiącach, gdy będzie przewodniczyć UE, dojdzie do przełomu w sprawie otwarcia negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią. W zeszłym roku krok ten uniemożliwiła Francja.

Władze w Zagrzebiu, dla których kwestia rozszerzenia jest jednym z priorytetów półrocznego przewodnictwa w UE, zaplanowały na początek maja szczyt szefów państw i rządów krajów UE i sześciu państw Bałkanów Zachodnich.

"Uważamy, że wiemy więcej o naszym sąsiedztwie niż inne kraje. Biorąc pod uwagę europejskie ambicje naszych sąsiadów, chcielibyśmy, aby ten szczyt, który odbędzie się 20 lat po pierwszym tego typu spotkaniu, przyniósł rozwiązanie w sprawie odblokowania rozpoczęcia negocjacji dla Macedonii Północnej i Albanii " - powiedział na konferencji prasowej w Zagrzebiu premier Chorwacji Andrej Plenković.

Przygotowania już trwają. Szef chorwackiego rządu był w tym tygodniu z wizytą w Paryżu, by przekonywać do swojej wizji prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Argumentem w tej sprawie ma być nowa metodologia dotycząca oceny przygotowania do rozpoczęcia rozmów o rozszerzeniu, której domagała się Francja. Unijny komisarz ds. sąsiedztwa i rozszerzenia Oliver Varhelyi ma przedstawić propozycje w tej sprawie pod koniec stycznia.

Plenković planuje rozmowy z Parlamentem Europejskim, KE oraz w przyszłym tygodniu z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. "Uważamy, że możemy zorganizować ważny i zakończony sukcesem szczyt, który rozpocznie nowy rozdział" - powiedział.

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, który był w czwartek w Zagrzebiu, mówił, że ważne jest przyjęcie strategicznego podejścia w sprawie rozszerzenia.

Francja była ostro krytykowana na forum UE za zablokowanie rozpoczęcia negocjacji z Albanią i Macedonią Północną. Liderzy instytucji unijnych mówili w zeszłym roku, że to strategiczny błąd. Brak zaangażowania Wspólnoty w tym regionie jest postrzegany jako pozostawienie próżni, w którą chętnie wschodzą Chiny oraz Rosja.

"Będziemy musieli przeprowadzić wiele rozmów zarówno wewnątrz UE, jak i z partnerami spoza niej, żeby zobaczyć, jakie są możliwości, by mieć wspólne stanowisko w tej sprawie" - podkreślał Michel. Dodał, że polityczne przygotowania do szczytu w Zagrzebiu z krajami Bałkanów Zachodnich będą bardzo ważne, ale UE musi wykonać tę pracę, by mieć jasne przesłanie dla Bałkanów Zachodnich. Zwrócił uwagę, że to szansa dla Wspólnoty, by pokazać możliwości oddziaływania zewnętrznego.

Komisja Europejska dwukrotnie - w kwietniu 2018 roku i pod koniec maja 2019 r. - rekomendowała krajom unijnym rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Macedonia Północną i Albanią.

Z Zagrzebia Krzysztof Strzępka