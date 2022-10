Chorwacja: Marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz marszałek Senatu Tomasz Grodzki odznaczeni orderem Jarosława Mądrego

Podczas parlamentarnego szczytu Platformy Krymskiej w Zagrzebiu marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz marszałek Senatu Tomasz Grodzki, wraz z innymi liderami parlamentów uczestniczących w spotkaniu, zostali uhonorowani nadanym przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego orderem Jarosława Mądrego.

W poniedziałek i wtorek marszałek Witek oraz marszałek Grodzki biorą udział w I parlamentarnym szczycie Platformy Krymskiej - spotkaniu liderów parlamentów państw wspierających Ukrainę w działaniach na rzecz deokupacji Półwyspu Krymskiego, które zostało zorganizowane z inicjatywy ukraińskiej w stolicy Chorwacji.

Podczas uroczystej kolacji w poniedziałek przybyłym do Zagrzebia liderom parlamentów - w tym marszałkom Sejmu i Senatu - zostały wręczone ordery II klasy, nadane dekretem prezydenta Zełenskiego. Jak czytamy w dekrecie ukraińskiego prezydenta, orderem odznaczeni zostali także m.in. przewodnicząca Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi, spikerka litewskiego Seimasu Viktorija Cmilyte-Nielsen, szef Bundestagu Baerbel Bas, przewodniczący Senatu Francji Gerard Larcher a także przewodniczący parlamentów Norwegii, Irlandii, Macedonii Północnej, Szwajcarii, Łotwy, Estonii oraz gospodarz szczytu - przewodniczący chorwackiego Saboru Gordan Jandroković.

"Traktuję to jako niezwykły zaszczyt - pracując na rzecz niepodległej Ukrainy robimy to z potrzeby serca i wsparcia bohaterskiego narodu ukraińskiego. Ten wyraz uznania napawa nas - wszystkich odznaczonych - ogromną dumą i mobilizuje do dalszej pracy" - powiedział po uroczystości marszałek Grodzki.

Order księcia Jarosława Mądrego to ukraińskie odznaczenie państwowe, którym za zasługi dla kraju - w tym np. jego pozycji międzynarodowej - mogą być także wyróżnieni obcokrajowcy. Odznaczenie zostało wprowadzone przez prezydenta Łeonida Kuczmę w 1995 roku. Wśród Polaków, którzy zostali uhonorowani tym odznaczeniem po pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę znaleźli się premier Mateusz Morawiecki, prezes PiS i ówczesny wicepremier Jarosław Kaczyński (podczas ich wizyty w Kijowie w czerwcu), a także wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak, wicepremier i szef MKiDN Piotr Gliński oraz minister w KPRM Michał Dworczyk.