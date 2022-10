Chorwacja: Marszałek Sejmu: nie można liczyć, że reżim, który krzywdzi własnych obywateli okaże ludzką twarz innym

Nie można liczyć na to, że reżim, który nie cofa się nawet przed krzywdzeniem własnych obywateli okaże ludzką twarz innym narodom i będzie wiarygodnym partnerem - powiedziała we wtorek w Zagrzebiu marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

We wtorek w stolicy Chorwacji marszałek Sejmu bierze udział w pierwszym parlamentarnym szczycie Platformy Krymskiej. W wydarzeniu tym bierze też udział marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Marszałek Witek podkreśliła podczas wystąpienia na szczycie, że Krym to w rzeczywistości prawdziwy początek rosyjskiej agresji na Ukrainę. "Ukraińscy cywile i obywatele półwyspu krymskiego stali się ofiarami terroru i eksterminacji. Przymusowe wywózki Ukraińców do Rosji, uprowadzenia ukraińskich dzieci do przymusowej adopcji, gwałty na kobietach, tortury na jeńcach wojennych to są fakty, które docierają do nas każdego dnia" - mówiła marszałek Witek.

Jak dodała, "to jawne zbrodnie wojenne". "I tak, jak chciał polski Sejm uznaliśmy to za zbrodnie ludobójstwa" - podkreśliła Witek.

Według niej zasługują one na najwyższe potępienie "i z których wiele nosi znamiona działań nakierowanych na wyniszczenie narodu ukraińskiego i tatarskiego". "Taki charakter mają między innymi przymusowe wcielenia do wojska przedstawicieli tych nacji" - powiedziała marszałek Sejmu.

Jak mówiła, "nie można liczyć, że reżim, który nie cofa się nawet przed krzywdzeniem własnych obywateli okaże ludzką twarz innym narodom i będzie wiarygodnym partnerem".

"Zgodna i nieprzejednana postawa naszych państw okazuje się najskuteczniejszą bronią przed agresywnymi działaniami Rosji. Dzięki solidarności możemy udzielać bezprecedensowego wsparcia Ukrainie. Możemy wzmacniać obronność wschodniej flanki NATO, a co za tym idzie, całej Europy. Możemy wysłać jasny sygnał po czyjej stronie stoimy w tej wojnie, a stoimy po stronie stabilności i pokoju" - zaznaczyła marszałek Witek. "Tylko solidarność i ścisła współpraca pozwoli nam wspólnie osiągnąć ten cel" - dodała.