Chorwacja: Media: kraj celem kolejnej silnej fali imigrantów; większość kieruje się do UE

W ostatnich tygodniach Chorwację nawiedziła kolejna silna fala imigrantów; większość z nich przez kraj jedynie przejeżdża, kierując się na do Unii Europejskiej - podaje chorwacka telewizja HRT.

W materiale podkreślono, że skutki napływu imigrantów odczuwają teraz szczególnie mieszkańcy regionu środkowej Chorwacji, który znajduje się na szlaku z Bośni i Hercegowiny do granicy ze Słowenią.

"Najwięcej migrantów jest w rejonie Slunj, gdzie codziennie przybywają ich setki" - podkreśla HRT. "Przychodzą w dzień i w nocy, ciągle słyszę, jak się kręcą; jest ich naprawdę dużo" - mówi telewizji mieszkaniec regionu. "Zdarza się, że rzucają swoje rzeczy i uciekają przed policją" - dodaje.

Rozmawiający z chorwacką telewizją mieszkańcy Slunja podkreślają, że niepokoją się o bezpieczeństwo dzieci. Dodają, że autobusy, którymi do szkół jeżdżą uczniowie, często wypełnione są imigrantami.

HRT przypomina, że ze względu na poziom ryzyka granica z BiH została wzmocniona i jest ściślej monitorowana. "Jest obserwowana z ziemi i powietrza, samochody terenowe codziennie przeczesują trudno dostępne tereny leśne" - wyjaśnia stacja.

"Policja jest w gotowości, niemal nie odnotowujemy przestępstw, a liczba wykroczeń jest bardzo mała" - uspokaja minister spraw wewnętrznych Chorwacji Davor Bożinović. "Tylko w piątek do Slunja w zorganizowany sposób przywieziono 70 imigrantów, którzy złożyli następnie wnioski o azyl" - informuje HRT.

Na początku września władze poinformowały o zatrzymaniu ok. 600 imigrantów próbujących w sposób nielegalny dostać się do Chorwacji, co nazwano "liczbą bez precedensu". Liczba przybywających do kraju imigrantów wzrosła w tym roku o 170 proc., a liczba złożonych wniosków o azyl - o 700 proc. W 2023 roku aresztowano już 850 przemytników ludzi.

W sąsiedniej BiH od początku roku 2023 do końca lipca zarejestrowano niemal 16 tys. imigrantów, co oznacza wzrost w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o ponad 55 proc. Zdecydowana większość przybyszy dotarła do kraju przez granicę z Serbią, po czym skierowała się na północ w kierunku przejść granicznych łączących BiH z Chorwacją. Wśród imigrantów dominują obywatele Afganistanu, Maroka, Pakistanu, Iranu i Sri Lanki.