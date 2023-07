Chorwacja: Media: pożar pod Dubrownikiem jest pod kontrolą

Pożar, który wybuchł w sąsiadującej z Dubrownikiem gminie Żupa Dubrowaczka, jest pod kontrolą, obecnie na miejscu pracuje 30 strażaków - informuje w czwartek lokalny dziennik "Dubrovaczki Dnevnik".

W ogniu zniszczona została trawa, niska roślinność i makia na obszarze 500 ha, jak oszacowała chorwacka straż pożarna. W środę z pożarem walczyło aż 150 strażaków, którym udało się w dużym stopniu go opanować, jednak w nocy ze środy na czwartek znów pojawiły się płomienie.

"Pożar wybuchł ponownie zeszłej nocy, ale chłopaki byli na górze i natychmiast go ugasili. To duży front, długi na ponad 5 kilometrów. Poza tym wieje silny wiatr i spodziewaliśmy się, że to nastąpi. Jesteśmy tam na górze dzień i noc" - przekazał komendant lokalnej straży pożarnej Stjepan Simović.