Chorwacja: Minister Rau: będziemy nadal współpracować z sojusznikami, by udzielać Ukrainie poparcia (aktualizacja)

Nadal będziemy współpracować z sojusznikami w celu udzielenia Ukrainie wszechstronnego poparcia, aby była w stanie powstrzymać rosyjskiego agresora i odzyskać integralność terytorialną - powiedział w środę w Zagrzebiu szef MSZ Zbigniew Rau.

Szef polskiej dyplomacji rozpoczął w środę po południu dwudniową wizytę w Chorwacji, pierwszym jej punktem były konsultacje z chorwackim ministrem spraw zagranicznych Gordanem Grliciem Radmanem, które podsumowano na wspólnej konferencji prasowej.

Rau podkreślał bardzo dobre relacje polsko-chorwackie. Przekazał, że podczas rozmowy z szefem MSZ Chorwacji poruszane były kwestie bilateralne, gospodarcze, a przede wszystkim sprawa bezpieczeństwa i rosyjskiej agresji na Ukrainę.

"Wspólnie bronimy i propagujemy nasze europejskie wartości, stoimy na straży międzynarodowego porządku opartego na prawie, sprawiedliwości i solidarności. Jest to szczególnie ważne dzisiaj, kiedy stoimy w obliczu nielegalnej, niczym niesprowokowanej rosyjskiej agresji na Ukrainę, która ponad rok temu podminowała całą europejską architekturę bezpieczeństwa" - oświadczył Rau.

Jak zaznaczył, "ta agresja stanowi dla nas dzisiaj, nasze wspólne bezprecedensowe i najważniejsze wyzwanie".

"Zgodziliśmy się z panem ministrem, że nadal, tak jak do tej pory, będziemy współpracować z naszymi partnerami unijnymi i naszymi sojusznikami z NATO, w celu udzielenia Ukrainie wszechstronnego poparcia, tak aby była w stanie powstrzymać rosyjskiego agresora, odzyskać integralność terytorialną i byśmy byli w stanie doprowadzić do pociągnięcia do odpowiedzialności za wszystkie zbrodnie wojenne popełnione przez wojska rosyjskie na Ukrainie" - podkreślił szef polskiej dyplomacji.

Dodał, że sprawiedliwy i trwały pokój może zostać osiągnięty tylko poprzez powrót do obowiązywania prawa międzynarodowego, a zatem - jak mówił Rau - poprzez wycofanie się wojsk rosyjskich z międzynarodowo uznanego terytorium Ukrainy i poprzez zadośćuczynienie za krzywdy wyrządzone rosyjską agresją. Dodał, że sprawiedliwy i trwały pokój musi opierać się też na ukaraniu winnych zbrodni wojennych.

Szef MSZ Chorwacji powiedział, że Polska to bliski i przyjacielski kraj; podkreślał, że Chorwacja i Polska z sukcesem współpracują w licznych kwestiach m.in. obronności. W tym kontekście przypomniał, że chorwaccy żołnierze służą w Polsce w ramach współpracy krajów NATO.

"Chorwacja i Polska podzielają wspólne stanowisko o potrzebie kontynuacji silnego wsparcia dla walki narodu ukraińskiego o wolność. Chorwacja docenia wysiłki Polski w udzielaniu różnego rodzaju pomocy dla Ukrainy, a zwłaszcza te na rzecz opieki i ochrony dużej liczby uchodźców z tego kraju" - powiedział szef chorwackiej dyplomacji.

Dodał, że z Rauem rozmawiał też o dalszym rozwoju współpracy gospodarczej, sytuacji związanej z energetyką, a także o procesie integracji krajów Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską.

Również polski minister wskazywał na możliwości zacieśniania współpracy gospodarczej z Chorwacją, w takich branżach jak budownictwo, hotelarstwo, sektor IT i przemysł farmaceutyczny. Rau podkreślił też, że co roku ponad 1 mln polskich turystów przyjeżdża do Chorwacji. Wyraził nadzieję, że więcej Chorwatów będzie przyjeżdżać nad Wisłę.

Dziennikarze pytali m.in. o środowe słowa ministra obrony USA Lloyda Austina, który powiedział podczas wizyty w Sztokholmie, że USA liczą na to, że Szwecja stanie się 32. członkiem NATO jeszcze przed szczytem Sojuszu w Wilnie, zaplanowanym na 11-12 lipca.

"Szwecja będzie członkiem Sojuszu (Północnoatlantyckiego), a my będziemy pracować, tak jak do tej pory, by przekonać naszych sojuszników i tureckich, i węgierskich, żeby zamknęli proces ratyfikacyjny bez zbędnej zwłoki, bo jest to w interesie nas wszystkich" - oświadczył Rau, podkreślając, że Polska i Chorwacja mają takie samo zdanie w sprawie rozszerzenia Sojuszu.

W czwartek szef polskiej dyplomacji spotka się z premierem Andrejem Plenkoviciem oraz przewodniczącym Zgromadzenia Chorwackiego Gordanem Jandrokoviciem, a także złoży wieniec pod Pomnikiem Ojczyzny.