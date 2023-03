Chorwacja: MSW: UE rozważa wycofanie reżimu bezwizowego dla państw kandydatów nie stosujących unijnej polityki wizowej

Państwa Unii Europejskiej rozważają wycofanie reżimu bezwizowego dla państw kandydatów, które nie ujednoliciły swoich polityk wizowych z UE. Krok ten miałby ograniczyć napływ nielegalnych imigrantów tzw. szlakiem bałkańskim - poinformował minister spraw wewnętrznych Chorwacji Davor Bożinović.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Oznaczałoby to śledzenie tego, jak kraje, które korzystają z ruchu bezwizowego z UE, współpracują w zakresie ujednolicania swoich polityk wizowych. Dotyczy to szczególnie państw kandydujących, które zgodnie z zasadą ujednolicania swoich polityk zagranicznych i bezpieczeństwa powinny koordynować z UE politykę wizową" - powiedział Bożinović, komentując zakończone w piątek dwudniowe spotkanie ministrów spraw wewnętrznych UE w Brukseli.

Polityk podał przykład decyzji władz serbskich o wycofaniu reżimu bezwizowego dla obywateli Burundi, Tunezji i Indii. Stwierdził, że to rozwiązanie ad hoc, a to, czego potrzebuje UE, to rozwiązanie systemowe. Chorwacki minister dodał, że na uregulowanie tej kwestii naciska szczególnie sprawująca prezydencję w Radzie UE Szwecja.

Państwa kandydujące do Unii Europejskiej to obecnie Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia Północna, Mołdawia, Serbia, Turcja i Ukraina.

Podając przykład Chorwacji, Bożinović wskazał, że "największa liczba nielegalnych migrantów na naszych granicach przybywa tam z BiH, gdzie jako turyści przyjeżdżają z państw, od których obywateli BiH nie wymaga wiz". "Na granicy z Chorwacją stają się nielegalnymi migrantami, którzy chcą dostać się w granice UE" - dodał cytowany przez Radio Wolna Europa minister.

W 2022 roku w Serbii, BiH, Macedonii Płn., Albanii, Czarnogórze i Kosowie zarejestrowano ponad 192 tys. nowych migrantów, 60 proc. więcej niż w roku poprzednim - wynika z danych Międzynarodowej Organizacja ds. Migracji.