Chorwacja: Noszenie masek w niektórych pomieszczeniach będzie obowiązkowe

Noszenie masek ochronnych od przyszłego tygodnia będzie obowiązkowe w Chorwacji w większości miejsc publicznych znajdujących się w pomieszczeniach. Ma to związek ze stale rosnącą liczbą przypadków Covid-19 - poinformowała agencja Reutera, powołując się na miejscowe władze.

W sobotę w Chorwacji odnotowano 140 nowych infekcji. To najwyższa odnotowana dotąd liczba nowych przypadków w ciągu jednego dnia. Większość zakażonych znajduje się w Zagrzebiu i na wschodzie kraju.

Dyrekcja ochrony ludności poinformowała, że od poniedziałku maski będą obowiązkowe zarówno dla pracowników, jak i klientów w sklepach, a także dla pracowników w barach, restauracjach i innych miejscach, w których istnieje bliski kontakt z klientami.

Używanie masek podczas korzystania z transportu publicznego stało się obowiązkowe kilka tygodni temu.

Chorwacja wiosną z powodzeniem ograniczyła rozprzestrzenianie się choroby i na początku czerwca liczba nowych przypadków spadła do kilku dziennie, a nawet do zera. Jednak w ostatnich tygodniach liczba nowych przypadków wzrosła. Jak podała agencja Reutera, wiele osób obwinia za to duże zgromadzenia, takie jak śluby.

W Chorwacji odnotowano dotąd 3672 infekcje i 118 zgonów.