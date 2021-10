Chorwacja: Opublikowano nagranie ukazujące przemoc domniemanych policjantów wobec migrantów

W wyniku międzynarodowego śledztwa dziennikarskiego w środę wieczorem ujawniono nagranie, na którym zamaskowani mężczyźni, używając pałek, przepędzają migrantów za granicę Chorwacji z powrotem do Bośni i Hercegowiny. Za agresywne wydalanie migrantów odpowiada chorwacka policja - wyjaśnili w czwartek lokalni eksperci.

Dochodzenie przeprowadziła w czerwcu tego roku międzynarodowa grupa dziennikarzy Lighthouse Reports we współpracy z m.in. francuskim dziennikiem "Libération", niemieckim tygodnikiem "Der Spiegel" i austriackim ARD.

Na nagraniach widać osoby, które używając pałek biją i zawracają migrantów w kierunku granicy z sąsiadującą z Chorwacją Bośnią i Hercegowiną.

"Dokładnie przeanalizowaliśmy nagrania i zauważyliśmy, że zamaskowani mężczyźni noszą specjalne kurtki, których w swojej pracy używają funkcjonariusze jednostki interwencyjnej chorwackiej policji" - przekazał Klaas van Dijken, jeden z zajmujących się sprawą dziennikarzy.

Analitycy ocenili, że pistolet, który za pasem nosił jeden z mężczyzn, wyprodukowała chorwacka firma HS, która odpowiada za zaopatrzenie służb mundurowych kraju - podały bośniackie media.

Innym elementem, wskazującym na zaangażowanie chorwackiej policji, są pałki, z których korzystali nagrani mężczyźni. "Ten rodzaj pałek używany jest jedynie w jednostkach interwencyjnych policji" - powiedział van Dijken.

Z oceną zgodził się były doradca ds. bezpieczeństwa ministerstwa spraw wewnętrznych Chorwacji Żeljko Cvrtila. "Ani policja graniczna, ani zwykli policjanci nie używają tego rodzaju sprzętu" - powiedział. "Zaangażowanie policji w tamtych regionach jest tak duże, że trudno uwierzyć w to, że bez ich wiedzy inne grupy mogłyby odpowiadać za te działania" - dodał, komentując możliwe pochodzenie zamaskowanych mężczyzn.

"To jedynie najnowszy dowód na to, jak pełne przemocy jest traktowanie migrantów i uchodźców na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej" - powiedziała w komentarzu do raportu, zajmująca się Bałkanami, Jelena Sesar z Amnesty International (AI).

Jej zdaniem władze UE "nadal przymykają oko na zdumiewające przykłady łamania unijnych praw i wspierają finansowo takie działania poprzez finansowanie granicznych akcji policji niektórych państw".

Odnosząc się do śledztwa dziennikarzy, przedstawiciel Komisji Europejskiej powiedział w czwartek, że "KE stanowczo sprzeciwia się praktykom wypychania migrantów i wielokrotnie już powtarzała, że są one nielegalne. Władze państwowe mają obowiązek zbadać wszelkie doniesienia dotyczące nadużyć".

O brutalnym traktowaniu migrantów przez chorwacką policję informowały w poprzednich miesiącach światowe media i organizacje pozarządowe. Funkcjonariusze zmuszali ich do powrotu do Bośni i Hercegowiny, odbierając przy tym rzeczy osobiste, jak telefony czy dokumenty.