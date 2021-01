Chorwacja: Petrinja, Sisak, Glina - noc sylwestrowa przypominała czasy wojny bałkańskiej

W chorwackich miastach Petrinja, Sisak i Glina, gdzie trzy dni temu wystąpiło silne trzęsienie ziemi, noc sylwestrowa przypominała lata 90 ub. wieku - pisze w piątek miejscowa prasa. Wielu ludzi Nowy Rok witało przy rozpalonych na ulicach ogniskach, w samochodach, namiotach, zupełnie tak jak podczas wojny bałkańskiej.

"Jedzenie, pościel i inne rzeczy ciągle nam przynoszą ludzie z okolic. Pytają, czego jeszcze potrzebujemy" - cytuje lokalna prasa ludzi, którzy podczas trzęsienia stracili dach nad głową i nocy sylwestrowej nie mogli spędzić w domowej atmosferze. Starają się jak mogą miejscowe władze, które podstawiły przyczepy kempingowe i zabierały potrzebujących do ośrodków recepcyjnych.

"Obiecali nam kontener, ale nie przyjechał. Pozostałe były zatłoczone, więc tu nas umieścili" - opowiadał na łamach dziennika "Vecernji List" przebywający w ośrodku recepcyjnym w Glinie Predrag, którego żona jest córką jednej z siedmiu śmiertelnych ofiar trzęsienia. "Mile nas przyjęli i nie jest nam źle. Przynajmniej jest sucho" - dodaje i podkreśla, że ze względu na zły stan zdrowia musi dostawać dodatkowy tlen. Obecnie podłączony jest do respiratora, który jednak z powodu braku prądu działa na baterii i co jakiś czas musi być wyłączany.

Trzecią noc w samochodzie spędził Branimir, którego dom w Majske Poljane kompletnie się zawalił. Był w nim w chwili trzęsienia, ale w porę udało mu się uciec. Opowiada, że w aucie jest cieplej niż w namiotach i ma nadzieję, że jutro dostanie miejsce w kontenerze. "Wtedy będzie łatwiej, bo mamy kuchenkę gazową i generator. W przyszłym roku pewnie będzie lepiej" - mówi z nadzieją.

Jadranka Todorović z Siska także straciła swój dom. "Pomoc przychodzi do nas z całego kraju, mamy dość koców i ubrań, więc prosimy obywateli, aby już tego do nas nie wysyłali, bo naprawdę to nie jest już nam potrzebne. Teraz potrzebujemy pomocy państwa. Setki budynków zostało uszkodzonych i potrzebujemy maszyn do odbudowy, których tu brakuje" - mówi na łamach dziennika "Jutarnji List".

Chorwacka prasa pełna jest zdjęć dotkniętych przez trzęsienie rejonów. Na ulicach widać sterty gruzów, domy zniszczone częściowo lub w całości, zgniecione samochody. Część mieszkańców tych terenów, którzy dostali schronienie w lokalnych ośrodkach, noworoczne toasty wznosiło plastikowymi kubkami, a minutę po północy w szpitalu w Sisku na świat przyszło pierwsze w tym roku dziecko w Chorwacji. "Nasze miasto powstaje z popiołów!" - powiedział z optymizmem jeden z lekarzy.

Strach jednak nie minął, bowiem ziemia cały czas się trzęsie. W piątek rano w rejonie Petrinji chorwackie służby sejsmologiczne zanotowały wstrząsy o magnitudzie 2,3 oraz 3,2. W okolicach Banoviny, 19 km na zachód od Sisaka, zatrzęsło z siłą 3,3, a następnie nastąpiły jeszcze dwa słabsze wstrząsy wtórne.

We wtorkowym trzęsieniu ziemi o magnitudzie 6,3 zginęło siedem osób - jedna w Petrinji, pięć w miejscowości Majske Poljane w pobliżu Gliny oraz jedna w Żażinie. Epicentrum trzęsienia znajdowało się w odległości 3 km od liczącego ponad 15 tys. mieszkańców miasta Petrinja, 47 km na południe od Zagrzebia. Wstrząsy były odczuwalne w całej Chorwacji, a także daleko poza jej granicami - na Węgrzech, w Austrii, w południowych Niemczech, Bośni i Hercegowinie, Słowenii i Serbii, a także w dużej części Włoch, od Bolzano na północy po Neapol na południu.