Chorwacja: Premier: rząd zbada sprawę brutalnego traktowania migrantów

Premier Chorwacji Andrej Plenković poinformował w czwartek, że rozmawiał już z ministrem spraw wewnętrznych w sprawie doniesień o zaangażowaniu policji w brutalne wydalanie migrantów poza granice kraju. Na ujawnionym w środę nagraniu widać zamaskowanych mężczyzn przepędzających migrantów do Bośni i Hercegowiny.

"Po opublikowaniu nagrań z terenów przygranicznych Chorwacji odbyłem rozmowę z Davorem Bożinoviciem (ministrem spraw wewnętrznych Chorwacji - PAP) i poprosiłem go o zbadanie sprawy, by ocenić, czy dalsze postępowanie będzie konieczne. Chorwacja i jej służby respektują normy własne i międzynarodowe zobowiązania" - powiedział w czwartek podczas posiedzenia chorwackiego rządu premier Plenković.

Odnosząc się do medialnych doniesień, Davor Bożinović poinformował, że rozpoczęto już śledztwo mające zidentyfikować uczestników brutalnego "incydentu granicznego". Dodał, że w chorwackiej policji nie ma miejsca na przekraczanie uprawnień - podała w czwartek chorwacka agencja HINA.

Zdaniem lokalnych ekspertów zamaskowani mężczyźni nagrani przez międzynarodową grupę dziennikarzy należą do specjalnej jednostki chorwackiej policji. Świadczyć mają o tym noszone przez nich kurtki oraz sprzęt, którego używali do zawracania migrantów do sąsiedniej Bośni i Hercegowiny.

Doniesienia o tzw. push-backu, czyli odsyłaniu migrantów do państwa, z którego przedostali się przez granicę, bez dania możliwości ubiegania się o status uchodźcy czy azyl, skomentował przedstawiciel Komisji Europejskiej. "KE stanowczo sprzeciwia się praktykom wypychania migrantów i wielokrotnie już powtarzała, że są one nielegalne. Władze państwowe mają obowiązek zbadać wszelkie doniesienia dotyczące nadużyć" - przekazał rzecznik organu wykonawczego UE.