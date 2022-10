Chorwacja: Prezydent: szkolenie ukraińskich żołnierzy oznacza udział w wojnie

Szkolenie ukraińskich żołnierzy w Chorwacji oznacza udział w wojnie; to jest granica, na której przekroczenie się nie zgodzę - powiedział w poniedziałek chorwacki prezydent Zoran Milanović, cytowany przez portal Telegram.

Odnosząc się do planu szkolenia przez Unię Europejską żołnierzy ukraińskich, Milanović ocenił, że byłoby to "opowiedzeniem się po stronie i udziałem w wojnie". "Dopóki Chorwacja nie zostanie napadnięta, nie będziemy brać udziału w wojnie" - zaznaczył.

Chorwacki prezydent dodał, że Zagrzeb ma jedynie zobowiązania względem NATO. "Jeśli ktoś napadnie Polskę czy Litwę, to zupełnie inna sytuacja" - zapewnił. Polityk odniósł się do planu przeszkolenia na poligonach państw UE do 15 tys. żołnierzy ukraińskich.

"Szkolą, finansują, zaopatrują - NATO już jest zaangażowane w wojnę, to fakt. Przeciwko temu protestować nie będę, ale jeśli Chorwacja miałaby zaangażować się głębiej, na to nie ma zgody" - ostrzegł wcześniej w październiku Milanović.