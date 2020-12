Chorwacja, Słowenia: W sobotę oczekiwane pierwsze szczepionki na koronawirusa

Zgodnie z zapowiedziami ministerstwa zdrowia Chorwacji w sobotę mają dotrzeć pierwsze szczepionki przeciw koronawirusowi. Tego samego dnia, zgodnie z zapowiedziami władz w Lublanie, preparaty mają trafić również do Słowenii.

Do Chorwacji pierwsze partie szczepionki mają trafić w sobotę, a następnie ma się rozpocząć trzydniowa kampania szczepień. Za ich organizację odpowiada w tym kraju Instytut Zdrowia Publicznego (HZJZ).

Ministerstwo zdrowia Słowenii zapowiadało z kolei, że 26 grudnia do kraju ma trafić ok. 10 tys. dawek. Jak podawała agencja STA, jako pierwsi zaszczepieni mają zostać pracownicy systemu ochrony zdrowia oraz mieszkańcy i personel domów opieki dla osób starszych. 19 grudnia STA informowała, że na rządowym portalu zarejestrowało się ok. 72 tys. osób chętnych do otrzymania szczepionki.

Komisja Europejska wydała w poniedziałek zgodę na dystrybucję w krajach UE szczepionki koncernów Pfizer i BioNTech. Wcześniej "zielone światło" dla tego preparatu dała Europejska Agencja Leków (EMA).

Szczepienia mają rozpocząć się między 27 i 29 grudnia jednocześnie we wszystkich krajach UE. Na pełną skalę akcja szczepień ma ruszyć w styczniu, a następnie trwać przez cały rok.