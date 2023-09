Chorwacja: Szef MSW: walczymy z nową falą migracji, UE musi zacząć działać poza swoimi granicami

Chorwacja mierzy się z nową falą nielegalnej imigracji; niezbędne jest podjęcie działań poza Unią Europejską, by skanalizować ruchy migracyjne i objąć je ramami prawnymi i organizacyjnymi - powiedział w piątek chorwacki minister spraw wewnętrznych Davor Bożinović

"Jestem pewien, że Europa w końcu zrozumie to, co my proponujemy już od lat: musimy zbudować regularne i zorganizowane kanały dla przybywających na kontynent imigrantów. To, jak sytuacja wygląda teraz, nie jest dobre ani dla UE, ani dla tych ludzi" - zaznaczył Bożinović.

W czwartek chorwacki minister poinformował, że w nocy zatrzymano ok. 600 imigrantów próbujących w sposób nielegalny dostać się do Chorwacji. "To bezprecedensowa liczba" - dodał. Poinformował, że liczba przybywających do kraju imigrantów wzrosła w tym roku o 170 proc., a liczba złożonych wniosków o azyl - o 700 proc. Zaznaczył, że w samym 2023 roku aresztowano już też 850 przemytników ludzi.

Urząd zajmujący się przebywającymi w Bośni i Hercegowinie obcokrajowcami podał, że od początku roku 2023 do końca lipca w kraju zarejestrowano niemal 16 tys. imigrantów, co przedstawia wzrost w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o ponad 55 proc. Zdecydowana większość przybyszy dotarła do kraju przez granicę z Serbią, po czym skierowała się na północ w kierunku przejść granicznych łączących BiH z Chorwacją. Wśród imigrantów dominują obywatele Afganistanu, Maroka, Pakistanu, Iranu i Sri Lanki.