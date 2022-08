Chorwacja: Szef MSZ: solidaryzujemy się z Polską i jej obywatelami

Chorwacja solidaryzuje się z Polską i jej obywatelami w obliczu tragicznego wypadku polskiego autokaru, do jakiego doszło na autostradzie A4 - przekazał w sobotę szef MSZ Chorwacji Gordan Grlić Radman.

Minister poinformował na Twitterze, że rozmawiał przez telefon z szefem polskiej dyplomacji Zbigniewem Rauem. Polityk podczas rozmowy przekazał wyrazy współczucia w związku z wypadkiem i wyraził nadzieję na szybkie wyzdrowienie poszkodowanych.

"Chorwaci solidaryzują się z Polską i jej obywatelami" - dodał. (https://tinyurl.com/4jv44utt)

Według najnowszych informacji w wypadku polskiego autokaru, do którego doszło w sobotę nad ranem na autostradzie A4 na północ od stolicy Chorwacji Zagrzebia, zginęło 12 osób, a ponad 30 zostało rannych.

Rzecznik polskiego MSZ Łukasz Jasina przekazał wcześniej, że ofiary wypadku to polscy obywatele. Premier Mateusz Morawiecki dodał, że byli to pielgrzymi, zmierzający do Medjugorje.