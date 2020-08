Cichanouska: liczę, że zwycięży zdrowy rozsądek i na Białorusi odbędą się wybory

Mam nadzieję, że zwycięży zdrowy rozsądek, białoruski naród będzie usłyszany, władze otworzą się na dialog i odbędą się nowe, przejrzyste, uczciwe wybory - oświadczyła w piątek Swiatłana Cichanouska, kandydatka w niedawnych wyborach prezydenckich na Białorusi.

"Mam nadzieję i wierzę w to, że władze usłyszą swój naród. Tak jak zawsze mówiono nam, że prezydent (Alaksandr Łukaszenka) kocha swój kraj i naród, a to, co widzi teraz, jasno daje mu do zrozumienia, że ludzie chcą zmian. I mam wielką nadzieję, że zdrowy rozsądek zwycięży i naród będzie usłyszany. Otworzą się na dialog i odbędą się nowe, przejrzyste, uczciwe wybory" - oznajmiła Cichanouska podczas swojej pierwszej konferencji prasowej w Wilnie.