Cichanouska wzywa USA i G7 do działań przeciwko reżimowi Łukaszenki

Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska wezwała we wtorek Stany Zjednoczone i inne państwa grupy G7 do działań przeciwko reżimowi Alaksandra Łukaszenki, oskarżanemu o porwanie samolotu pasażerskiego w celu zatrzymania opozycyjnego dziennikarza i aktywisty.

Po spotkaniu z doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake'iem Sullivanem Cichanouska zaapelowała na Twitterze o "izolowanie reżimu przez USA i wywieranie presji za pomocą sankcji". Następnie w komunikatorze Telegram wezwała do "udziału białoruskich sił demokratycznych w szczycie G7" zaplanowanym na czerwiec w Wielkiej Brytanii.

W niedzielę samolot linii Ryanair lecący z Aten do Wilna został zmuszony do lądowania w stolicy Białorusi Mińsku wskutek nieprawdziwej informacji o ładunku wybuchowym na pokładzie. Na lotnisku w Mińsku białoruskie władze zatrzymały opozycyjnego aktywistę, dziennikarza i blogera Ramana Pratasiewicza, który był na pokładzie. Władze Białorusi potwierdziły, że poderwały myśliwiec MiG-29 do pasażerskiej maszyny.

Przywódcy UE na szczycie w Brukseli w poniedziałek zdecydowali o wprowadzeniu zakazu przelotów przez przestrzeń powietrzną UE dla białoruskich linii lotniczych i uniemożliwieniu im dostępu do portów lotniczych UE oraz zaapelowali do przewoźników lotniczych mających siedzibę w UE o unikanie przelotów nad Białorusią.